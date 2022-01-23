國內疫情多點延燒，今日新增52例本土，甚至宜蘭也出現2例確診個案，1例尚未列案號，感染源不明仍待釐清。不過精神科醫師沈政男分析推論，宜蘭飯店接待員確診，或許與台北圓山飯店廚師有關，可再透過疫調查明是否有共同接觸者。

沈政男在臉書發文表示，台北圓山飯店員工一家三例，哥哥與友人在1月17日聚餐，結果兩人都在隔天發病，意味傳染上游很可能來自兩人的共同朋友，「不會今天聚餐，明天就發病，而兩人又都是感染源不明，很可能兩人在更早有一個共同的接觸者」。

沈政男也大膽假設，宜蘭礁溪出現那兩例，是不是也跟台北這三例有關連？因為其中2人剛好都是飯店從業人員。這一波omircon的擴散軌跡，從桃園到台北、到新北，又到宜蘭，與去年5月疫情相似，當時台北、新北與宜蘭群聚，都是源自同一傳播鏈。

至於疫情是否已經失控？沈政男強調，以目前高雄港、桃園的擴大採檢結果為零，代表社區並沒有明顯的病毒擴散，否則採檢陽性率絕非如此。大湳市場母女兩例，至今找不到感染源，但周邊接觸者採檢都是陰性，顯然也沒有散播出去，「雖然有不明感染源，但跟造成社區傳播是兩回事」。

而亞旭移工群聚今天新增三十餘例，沈政男認為，最關鍵是移工足跡經過之處有沒有傳出新增個案，如果不嚴重，那麼宿舍與公司經過普篩以後，就能控制疫情，待高雄群聚與桃園移工群聚清理以後，新增就會下降，「少量病毒滲漏依然會發生，從境外或從既有社區群聚都是可能，但只要不炸出一個複雜的群聚，都還是可控。」

沈政男指出，桃機清潔工第一例發病至今剛好滿一個月，至今全台累積兩百多例，與去年五月累計千例的差別，在於這一次介入得很早，當時留下的寶貴經驗是熱區普篩與精準疫調，前者可以評估社區傳播的嚴重度，而後者可以確保病毒被圍堵。