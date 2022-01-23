新北市土城區中央路四段大享牛肉麵店今晚間9時半傳出氣爆意外，68歲老闆雙手2度燒燙傷，另外店內的15歲女性顧客右手掌有切割傷，所幸警消到場時，2人意識皆清楚，火勢目前已熄滅。（消防局提供）

新北市土城區中央路四段大享牛肉麵店今晚間9時半傳出氣爆意外，該店家疑似因使用瓦斯不慎導致起火，店家玻璃當場炸碎，68歲老闆雙手2度燒燙傷，另外店內的15歲女性顧客右手掌有切割傷，所幸警消到場時，2人意識皆清楚，火勢目前已熄滅。

警消表示，現場燃燒面積約2平方公尺，火勢已在晚間9時44分撲滅，老闆和女顧客分別送往土城長庚醫院及板橋亞東醫院，另外因應消防處理現場，警方目前也將中央路4段土城往三峽段封路，呼籲駕駛左轉改走福田路；三峽往土城方向則依正常依號誌行駛。