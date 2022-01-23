超胸正妹發抖打第3劑 12秒注射影片網笑：最佳衛教宣導（取自臉書「爆怨公社」）

這打疫苗影片吸引千人觀看，堪稱另類衛教宣導！1名女網友日前PO出施打第3劑疫苗時的影片，只見她身穿綠色低胸背心，露出豐滿傲人上圍，事後開玩笑說已寫好遺言，「但我還沒找到老公啊」；網友則紛紛歪樓說「對不起我一直重覆看」、「誠意十足」、「我要抱怨只有看到一邊」。

該名女網友在臉書「爆怨公社」發文說她今日（23）施打疫苗第3劑，但最近看到很多人在網路上稱有不少嚴重疫苗反應，讓她心生畏懼，最後仍鼓起勇氣預約排隊，在現場施打時還不斷發抖，所幸施打的護理師技術很好，她過程中都沒有情緒崩潰，事後將當時影片曝光，網友就歪樓了。

1名女網友日前PO出打第3劑疫苗時的影片，只見她身穿綠色低胸背心，露出豐滿傲人上圍，事後開玩笑說已寫好遺言，「但我還沒找到老公啊」。（翻攝自臉書「爆怨公社」）

該女網友將當時施打疫苗的影片曝光，影片中她穿著細肩帶背心，右手正在施打疫苗，不過胸前卻露出豐滿上圍和一條明顯超深的乳溝，超低胸背心將她的傲人身材展露無遺，她貼文中說「都還沒有找到老公，就先寫好遺言了」，笑說自己真的很怕嚴重反應，不過網友卻只對她的身材感興趣。

網友看到影片後大噴鼻血，留言說「誠意十足，疫苗打起來」、「我要抱怨只有看到一邊」、「對不起我去罰站了，一直重覆看」、「為什麼打個針，要把衣服脫到剩內衣」、「這影片蠻適合當衛教宣導，請民眾踴躍前往施打疫苗」、「只看到長輩」、「不知道的人，還以為是打豐胸的」、「我蠻想知道：當妳老公需要什麼樣的條件」。