假冒買家的詐騙歹徒，利用話術詐欺得逞。（警方提供）

刑事局指出，以往假網拍詐騙，歹徒均係喬裝賣家，從一頁式廣告、社交平台張貼不實商品廣告，取得消費者信任購買。近期卻發現歹徒角色互換，搖身一變成為網拍買家潛伏在拍賣平台，佯稱欲購物卻無法下單，聯手假客服誘騙賣家掃QRCODE填寫信用卡號或迫使線上刷卡，致賣家遭盜刷數萬元，損失慘重。

警政署統計，2021年假網拍（含一般購物）受理件數達5667件，占全般詐欺比例22.81％，財損金額達新台幣3億餘元。

刑事局指出，新北市30歲王姓網拍業者日前在拍賣平台販售休閒背包，接到買家訊息，聲稱欲購買包包，但不知為何系統異常無法下標，隨後網頁跳出拍賣平台系統訊息及QRCODE，通知王女須掃描QRCODE完成驗證，買家才能至其平台下單購物。

王女不疑有他，掃描連結後視窗跳出平台客服對話框，客服人員要求王女點入陌生網址，填入電話、信用卡號等相關個資，並知會王女收到簡訊驗證碼係屬完成程序的「正常步驟」，不會真的扣款，直接填入就好。王女遂依據歹徒說詞填輸完後覺得不對勁，複查金融卡帳戶餘額，發現被扣款2萬3000元。

桃園另名30歲蕭姓業者，也是接到陌生買家訊息，聲稱欲購買平台貨品，卻遇上結帳失敗等問題，提供蕭男平台客服QRCODE，請蕭男掃描向客服聯繫。客服告知要先點入一網址綁定信用卡，線上「試刷」4750元後確認蕭男真為賣家本人，才能開通買賣平台商品。蕭按客服說詞刷卡後即聯絡買家購買，這時買家卻又指蕭沒有「激活」賣場保障，導致買家資金被凍結，再請蕭向客服確認。

此時客服告知，欲解凍買家凍結的資金，需墊付1萬4298元手續費，並以認證過期為由，請蕭男刷4萬2894元，蕭詢問何時可以退回所有款項，客服又請他提供另張信用卡再刷1萬4298元「完成手續」費用，並承諾於當晚11時全數退還款項，無奈蕭至此聯繫不上客服，於是求助警方，共計損失7萬6240元。

刑事局分析，近期歹徒轉換角色，以買家身分騙取賣家信用卡資料或迫使線上刷卡的行為，可以透過4個簡易的步驟，避免遭受詐騙：

1.切勿點擊／掃描不明連結或QRCODE：歹徒任意創設之陌生連結，提供其最簡便之作案途徑，連結之假官網或客服，使民眾誤入陷阱。此外，勿輕易填寫信用卡號等個資，或聽信一方說詞即使用線上刷卡。

2.仔細觀察賣場簡訊或頁面，是否夾帶簡體字或字形相近的字體是否遭變異：若發現與您溝通的客服人員使用的慣用語與國內不盡相同、出現簡體字、錯字或網址出現字形互異的情形，如G改成C，小寫L改成數字1等，均潛藏詐騙危機。

3.查詢本局提供之相關網頁：165反詐騙諮詢專線每週均會公布高風險網路賣場名單，提醒民眾避開資安防護上出現漏洞之網購平台，以保障自身財產安全。

4.加入趨勢科技防詐達人LINE好友，過濾可疑連結。有任何疑問歡迎撥打165反詐騙專線諮詢。