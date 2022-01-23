行員家人確診 台中銀：南崁分行明停業1天 23:022022/01/23 中時 黃琮淵 、 王莫昀 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 行員家人確診 台中銀：南崁分行明停業1天。（擷自google地圖） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣土本新冠疫情持續擴大，台中銀行今天官網表示，南崁分行行員同住家人接獲衛生主管機關通知新冠肺炎確診，基於保障客戶健康安全，南崁分行預計明（24）日暫停營業1天。 台中銀行指出，由於南崁分行行員同住家人接獲衛生主管機關通知新冠肺炎確診，為保障客戶健康安全，明日辦理行舍全面清消工作，暫停營業1天；客戶若欲領取支票及辦理定存單可至大園分行，臨時撥款需求可至桃園分行，其餘業務皆可至台中銀行各服務據點辦理。 移工7宿舍散布 居民嚇壞里長無奈 本土最新確診地圖曝 6縣市淪陷 高雄超越雙北 #南崁 #分行 #行員 #台中銀行 #確診 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 金門2人與陸船海上接觸 依法居檢14天並深入調查 20:482022/01/23 生活 礁溪長榮鳳凰酒店男接待員確診 女友也染疫Ct值曝光 16:002022/01/23 生活 紫南宮取消年節發錢母 主委曝1個方法能拿到 12:192022/01/23 生活 大逆轉！紫南宮取消初一發錢母、十六發丁酒 10:302022/01/23 生活 遠雄自貿港區確診＋30 累計百人染疫 全區4500人明做PCR 14:332022/01/23 生活 滙豐台灣新屆董事會 百分之百連任 17:132022/01/23 財經 2確診個案足跡 北市重慶北路四段麥當勞停業至25日 19:272022/01/23 生活 與北市圓山確診者聚餐染疫 蘆洲男足跡曝光 15:052022/01/23 生活 鴻海子公司鴻佰今增17確診 陳時中憂：恐擴散到社區 16:082022/01/23 生活 高市1確診者二度至屏東訪友 足跡有飯湯店、加油站 15:242022/01/23 生活 確診分布圖「雙北與桃園同色」 侯友宜回應了 11:552022/01/23 生活 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。