台灣土本新冠疫情持續擴大，台中銀行今天官網表示，南崁分行行員同住家人接獲衛生主管機關通知新冠肺炎確診，基於保障客戶健康安全，南崁分行預計明（24）日暫停營業1天。

台中銀行指出，由於南崁分行行員同住家人接獲衛生主管機關通知新冠肺炎確診，為保障客戶健康安全，明日辦理行舍全面清消工作，暫停營業1天；客戶若欲領取支票及辦理定存單可至大園分行，臨時撥款需求可至桃園分行，其餘業務皆可至台中銀行各服務據點辦理。