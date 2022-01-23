今有39架共機侵擾西南空域。空軍提供

根據空軍深夜發布的共機動態，共機今日有39架侵擾西南空域，是今年侵擾架次最多的一天，包括2架運-8電偵機，2架運-9通信對抗機，10架殲-10機，24架殲-16機，1架轟-6機，空軍派遣空中巡邏兵力應對，並以廣播驅離與防空飛彈追蹤監控。

根據國防部統計，去年共機擾台已逾約960架次。

根據統計，共機去年11月侵擾西南防空識別區達159架次，是歷來數量第2多的月份；去年10月則是共機擾台次數最多的月份，高達196架次，10月1日到4日，4天就派出149架。