台北地方法院日前依違反選罷法等罪，對長沙台協原會長林懷等5名台商判處有期徒刑。其中，林懷被判處3年10月徒刑。對此，全國台灣同胞投資企業聯誼會創會會長、人稱「老爹」的張漢文明（24）日下午將率領約20名台商赴海基會，聲援林懷。但據了解，林懷不會到場。

台企聯日前已聲明稱，嚴正譴責台灣有關方面羅織罪名、枉判台商。指1月17日，台北地方法院以2019年11月組織不當選舉造勢活動為由，對林懷等5位台商羅織罪名、枉判徒刑。全國台企聯會員和廣大台商對此義憤填膺，表達嚴正譴責。

台企聯表示，欲加之罪，何患無辭。台灣選舉期間，各種形式的造勢活動及餐會比比皆是，「長沙餐會」地點雖異、性質相同。每位台商和在大陸的鄉親都有自己的主見和選擇，不可能因為參加某一次活動、聽到某句話而改變投票意向。以「賄選」為由判處林懷等台商，無疑是故入人罪、黨同伐異。如此選擇性辦案，人心難服。

張漢文在大陸台商界備份甚高，目前仍是台企聯榮譽會長。而2016年以後海基會所舉辦的台商聯誼活動，張漢文也是少數會出席的指標性台商。

檢方起訴指控2020年總統大選期間，林懷等人涉嫌獲得大陸國台辦資金，以辦餐會、資助返台機票等方式，拉抬時任國民黨總統候選人韓國瑜選情。