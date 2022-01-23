總統蔡英文「論文門」爭議，總統府發言人張惇涵去年曾回應，倫敦政經學院（LSE）已公開證實過「蔡博士確實於1984年取得法律博士學位」。緊追論文門的旅美學者林環牆表示，調查「論文門」的高手，近日對倫敦大學提出強力質詢，有相當進展；2月中前，應會有重大訊息進來，倫敦大學頭痛了。

林環牆23日在臉書《獨立觀察》貼文表示，倫敦大學頭痛了。「論文門」的調查高手雲集，最近Charles Tsai與Teena Ou兩人也對倫敦大學提英國「自由資訊法(FOIA)」規範下的強力質詢，兩位都已有相當進展。今天Charles Tsai再度重手出擊，以「是否能以個人收藏本當做論文取得博士學位」為題，質詢倫敦大學。

林環牆接著表示，目前為止，尚未看到最近的質詢，遭英國校方以「無理取鬧」（vexatious）為由而被拒絕回覆。根據實際的觀察經驗顯示，相較於倫敦大學，倫敦政經學院（LSE）比較不尊重（FOIA）的精神。無論如何，在2月中前，應會有重大訊息進來，請大家耐心等。

網友回應表示，「看來要發動更多有力校友施壓母校吐實啦」、「高手如雲，真相可期」、「超級期待!!!」、「時間能證明一切的」。