撞球界美女賴慧珊在職業撞壇人稱「小彗星」，曾在2010年廣州亞運斯諾克項目奪下1銀1銅佳績，2014年「封桿」後在板橋開起飛鏢店，但撞球還是她一生離不開的最愛。賴慧珊前(21)日到蘆洲好友新開的撞球館「敲桿」，館裡貼起她昔年模樣的巨幅海報讓她很害羞，網友更驚訝發現她「完全沒變！」，已是人妻人母的小慧星以完美狀態亮相，差點以為撞壇最美的一顆星「要復出了」。

賴慧珊曾是職業撞壇最美的「小彗星」，前(21)日她來到蘆洲集賢路新開的撞球館，應好友之邀來開幕喜慶活動亮相「敲桿」，撞球館裡用整面牆貼起她的巨幅海報，只見她跟照片中剪一樣的髮型，有點類似電影《第五元素》中蜜拉喬娃維琪的造型，並穿上淺色毛衫與貼身黑皮褲，重新出現在撞球場與大家見面。

賴慧珊寫道：「看到這張大照片一定要來朝聖一下，終於跟它合照了，好害羞喔。照片是2014年引退的最後一場賽事，對我來說意義好重大，謝謝球場的老闆喜歡，球場空氣超好環境好美喔，都忍不住想穿上禮服了」，一番感動心得讓粉絲不禁猜測，撞壇「小彗星」是否還會復出？

網友被她的亮麗登場驚艷到大讚：「也太美」、「怎麼都沒變，凍齡了」、「沒什麼改變，一樣的漂亮，一樣的瘦」、「我都想買球桿回來打球了」、「好漂釀」、「我好懷念以前在34c每天都看到妳和林沅君姊姊的時候」、「球技與美貌兼具的台灣撞球之光」、「女神風采」、「妳都沒變ㄟ一樣美美噠」、「小彗星何時復出啦！」、「現在一樣好美耶！」、「姐還是很有魅力」、「最美的小彗星」，為她的凍齡所著迷。

賴慧珊曾在2010年廣州亞運斯諾克奪下1銀、1銅，國內也獲得無數榮耀；她於2014年安麗盃正式宣布告別球壇，並開始學習做生意，在板橋開了一間飛鏢店，展開與過去大不相同的人生。至於有沒有考慮再度回到撞壇？只能說如此美麗的賴慧珊仍擁有無限可能性。