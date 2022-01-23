日本政府公布調查，日本民眾認為日本和中國是友好的只有14.5％，認為和美國友好的則有91.3％，創下新高。駐日代表謝長廷今晚表示，由此可推測，在日本大概不會出現反美親中的政策，在台灣親中力量較日本大。

謝長廷在臉書指出，前天日本政府公布調查日本民眾對日本外交關係的看法，結果認為日本和中國是友好的只有14.5％，不認為的有85.2％；而認為日本和美國是友好的則有91.3％，是47年前開始調查以來的最高紀錄，不認為的只有8.5％，也是最低紀錄。

他說，正好我們駐日代表處每年委託中央調查社問日本民眾對台灣的印象調查，也在最近公布，認為日本和台灣關係是友好的有71.4％，對台灣有親近感的則有75.9％。

謝長廷認為，從這些數字看，可以推測各政黨的政策走向。在日本大概不會出現反美親中的政策，在台灣親中力量較日本大，即使有類似調查，數字也不會差那麼多，「難怪有些政治意見領袖好像認為只要親中，即使反美反日也能得到過半數人民的支持。這只能靠一次又一次的檢驗了！」