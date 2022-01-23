機會就在眼前卻親手葬送！1名男網友瘋狂追求心儀女生，日前在訊息中向對方告白「能不能給我1次機會，我都追你這麼久了」，對方女子也釋出善意、「暗示」說「我現在在外面，下雨了沒帶傘」，原以為男子會馬上帶傘找對方，沒想到下秒他竟回覆「笑死，好險我在室內」。

有網友在臉書「爆廢公社公開版」分享1張近來瘋傳的對話截圖，1名女網友被男網友猛烈追求，男網友透過訊息向她表白「我是真的很喜歡你，能不能給我1次機會，我都追你這麼久了」，女網友見到對方如此真摯的內容，決定暗示對方，於是她說自己忘記帶傘了，沒想到對方下秒的回應讓她無言至極。

女子「暗示」男子說「我現在在外面，下雨了沒帶傘」，原以為男子會馬上帶傘找對方，沒想到下秒他竟回覆「笑死，好險我在室內」。（翻攝自臉書「爆廢公社公開版」）

該名女網友傳訊息說「我現在在外面，下雨了沒帶傘」，並再傳出1張哭泣的臉，原以為對方會獻殷勤、帶著傘找她，但一切都不是照她所想，對方竟然回覆「笑死，好險我在室內」；原PO將對話截圖曝光後，也無言地說「？？？？？」。

其他網友留言說，「都給你機會了」、「比悲傷更悲傷的事」、「活該單身」、「除了活該，我也不知道該說什麼了」、「你單身一輩子吧」、「沒帶傘！給我跑起來！沒帶傘的孩子必需努力奔跑」、「沒毛病啊，還沒答應交往、憑什麼要人家去救你，又不是工具人」、「工具人看開了」。