土耳其著名記者塞德夫•卡巴斯（Sedef Kabas）因譏諷艾爾段總統（Recep Tayyip Erdogan）被判「污辱國家元首」的罪名拘捕候審。該法律已在土耳其造成幾萬人受到起訴。

半島電視台(Aljazeera)報導，卡巴斯在自己的推特寫「當牛爬上宮殿時，牠並沒有成為國王，而是把宮殿變成了穀倉。」形容艾爾段望之不似人君。

在星期六早上，警方就逮捕了卡巴斯，之後送到伊斯坦堡法院受審，很快法院就將她裁定收押候審。

土耳其消息部門負責人法赫雷丁•阿爾(Fahrettin Altun)說：「她不但羞辱了總統，也羞辱整個政府。」

土耳其司法部長阿卜杜拉米特•居爾(Abdulhamit Gul)也在推特上表示，卡巴斯的法言論必將罪有應得。

卡巴斯是土耳其著名的獨立記者，她 30年來的媒體生涯，一直是以針砭時事而聞名，她主持的電視節目也很有影響力。

她的律師烏戈‧波利茲( Ugur Poyraz)說，她已被送到伊斯坦堡的巴奇克里 (Bakirkoy)，目前將提出上訴。

卡巴斯所屬的Tele 1頻道，其主管梅爾丹•亞納爾達格(Merdan Yanardag)批評，這絕對是侵害言言自由。他說「因為一句譏諷，就在凌晨2點把她拘捕，這令人難以接受。這是政府在企圖恐嚇記者、媒體和社會。」

土耳其的言論自由尺度愈來愈小，侮辱艾爾段的代價很大。去年 10 月就有一起男子評論艾爾段而被逮捕，歐盟呼籲土耳其修法。

根據土耳其司法部的資料，自2014年埃爾多安就任總統以來，因侮辱總統而調查的案件達到16萬0169起，立案有3萬5507起，定罪1萬2881起。

2020 年，有31,297起案件，立案7,790起，定罪 3,325 起。