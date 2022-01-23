28歲新加坡網紅Irene Zhao原是從事金融相關行業，網紅只是兼職，在她的用心經營下IG也擁有38萬粉絲，然而她卻因為將自己的美照加工為「IreneDAO」的NFT出售，短短1週內就狂賺超過1.8億新台幣的鉅額，十分驚人。

綜合外媒報導，「IreneDAO」NFT系列是將Irene Zhao的美照去背後加上文字的圖片，共有1106張，在平台OpenSea販售，其中有性感也有鄰家可愛的模樣，沒想到這系列照片才上傳不到一週就有超過2000筆交易，才短短4天時間就突破上億元。

Irene Zhao人美更擁有聰明頭腦，2021年底全心投身區塊鏈產業，還擔任市場總監，沒想到將自拍照製成NFT後竟然賺到翻，不僅1週就達到1.8億成交量，日均交易金額也將近3千萬，成為名符其實的「破億顏值」，她也透露，不會從NFT之中得益，會將所有錢都投入到社群中。

據OpenSea統計資訊，截至23日晚間8點30分，「IreneDAO」的累積成交量達2297個以太幣（約新台幣1.6億）；至今每宗交易平均價格為0.9779個以太幣（約新台幣6.7萬），比開價十多了4倍，也讓人驚嘆NFT的威力。