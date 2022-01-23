宜蘭今日新增1例本土確診，為礁溪長榮鳳凰酒店男接待員（案18443），後經衛生局匡列疫調，發現該男接待員之女友也採檢陽性，Ct值14，該女就讀佛光大學，也在飯店打工。佛光大學晚間發布聲明表示，足跡並未進入校園。

宜蘭縣長林姿妙下午公布案18443足跡，17日下午曾到礁溪玉峰機車行，18日下午與傍晚均搭乘葛瑪蘭汽車客運從礁溪往返台北，19日至22日上午10時至下午3時都在飯店工作，不過19日深夜有到喜互惠超市礁溪店採買，22日傍晚及晚上分別到全家與7-11超商採買。

林姿妙表示，縣府已緊急匡列35人進行居家隔離，17人進行自主健康管理，一早也動員2家醫院醫療團隊進駐該飯店，替500多位員工及500多位旅客進行快篩。

衛生局疫調發現，案18443的女友採檢為陽性，Ct值14，尚未編訂案號。這名女學生在礁溪長榮鳳凰酒店打工，初步瞭解活動場域在家裡和酒店。

佛光大學晚間發布聲明，該飯店打工學生被匡列篩檢之名單，並悉已接受PCR檢測，尚等待檢測結果，學校1月14日就已結束學期，故足跡沒有進入校園內的情況。