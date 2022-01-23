南韓女團「少女時代」成員潤娥，外型甜美、氣質清新，出道多年人氣始終居高不下，不時會透過社群網站分享生活的她，最近PO出一組穿牛仔套裝拍雜誌的幕後花絮照，可拉遠一看，衣服竟然沒穿好，胸下扣子全解開，露出一片白皙肌膚，相當性感。

照片中，潤娥放下一頭浪漫長捲髮，在一側的頭髮別上精緻髮夾做裝飾，穿著一身牛仔套裝，而在第一張畫面裡，潤娥僅以上半身入鏡，接著畫面帶到全身，潤娥擺出手插著口袋的專業POSE，胸部以下的扣子竟全解開，露出纖細蠻腰，大片白皙肌膚全看光，而牛仔褲的貼身剪裁，也令潤娥的修長細腿一覽無遺，完美比例令人稱羨。

潤娥近來忙著和李鍾碩拍新戲《Big Mouth》，男神女神將首度扮演夫妻，令粉絲相當期待。去年底，潤娥連續7年接下MBC歌謠大祭典的主持棒，和搭檔李俊昊一起性感熱舞，不僅有著摟腰、搭肩等親密動作，更一度貼近到快要到親吻對方的距離，讓全場粉絲尖叫連連，表演片段掀起一陣熱議。