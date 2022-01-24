憋不住尿出來、一直吵著要尿尿、坐馬桶尿不出來....孩子開始戒尿布以後，各式各樣的狀況真的講都講不完。怎麼做才能讓孩子順利戒掉尿布呢？

「自從開始幫大寶戒尿布，他每隔半小時就吵著要尿尿，我跟老公都快累死了。」「已經提醒過好幾次『尿尿要說』，但孩子就是不聽！搞得家裡到處都是尿騷味。」「每天洗孩子尿床的床單洗到好厭世...」

替孩子戒尿布戒到心累幾乎是每個家長都會經歷的過程。孩子戒尿布「卡關」怎麼辦？我們蒐集5種常見狀況，請專家來解答！

5種戒尿布卡關的常見狀況

狀況1：一直吵著要尿尿，但每次都只尿一點點

【可能原因A】

有些孩子膀胱容量較小，只要累積一點點尿液就會想排尿，這類型的孩子除了頻尿以外，通常還會出現急尿、半夜尿床的表現。

．如何解決

計算孩子的膀胱容量，讓孩子先上完廁所，再喝下等量的水，等1小時～1個半小時問他是否要如廁，如果孩子說「要」，過10分鐘再帶他去上。這種「延遲排尿」的訓練可以有效擴大膀胱容量。如果孩子喝完水超過2小時都沒有提出解尿需求，要主動帶他去上廁所。

Tips：如何計算孩子（2歲以上）的膀胱容量？

兒童的膀胱容量是歲數的一半加「6」乘以「30；一個2歲孩子的膀胱大約可以容納210cc的尿液。

【可能原因B】

泌尿系統發炎也會導致膀胱容量變小。這類型的孩子除了會一直想上廁所，還會合併解尿疼痛、解尿灼熱或發燒等泌尿道發炎的症狀。

．如何解決

如果孩子有泌尿道發炎的徵兆，應立即就醫治療。

【可能原因C】

有些孩子一緊張就想尿尿，有些孩子則會用「尿遁」來迴避不想做的事。這兩種類型的孩子往往會在碰到壓力（例如開學、進入陌生環境...）時出現頻尿的表現。

．如何解決

安美兒童專注力中心教學組組長李文瑋表示，孩子會產生壓力可能是對當下的情境不了解，此時可以跟他解釋，例如「球池裡的小朋友會大聲尖叫不是因為痛痛，是因為他們玩得很開心。」如果孩子是因為不了解他人意圖而害怕，可以解釋對方這麼做的理由，例如「姨婆舉起手是覺得你很可愛想要抱抱，不是要打人。」先讓孩子了解實際情況，再提供解決方法，可以有效減輕孩子的壓力。幼兒進入陌生環境多半會緊張。如果孩子出現緊張的表現，可以用安靜的陪伴或一個深深的擁抱穩定孩子的情緒。

狀況２：老是憋不住尿出來

孩子憋不住尿出來除了天生膀胱容量較小、緊張、壓力大，也可能是在大人提醒如廁時沒有及時去上。

．如何解決

李文瑋表示，幼兒有可能會因為「不想要手邊進行的事被中斷」在想尿尿時不去廁所。平常就要讓孩子養成固定如廁的習慣（帶孩子上廁所）。但如果孩子去廁所沒有尿……

本文作者：戴筠

(本文摘自【嬰兒與母親】2022年1月號)