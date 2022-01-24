大家都知道兒童吃進過多的糖不僅容易蛀牙、肥胖，還會過動，但家長不知道的是，兒童時期攝取的糖，居然也會損害成年後大腦的認知及記憶能力。所以，爸媽們，請相信自己嚴禁孩子吃糖是對的！

糖對孩子就是有一種致命的吸引力，只要在超市看到架上一排色彩繽紛的包裝，就會忍不住向大人討買，你是不是偶爾禁不起孩子「盧」，就買了其中幾樣呢？甚至還會拿糖當作獎勵？

給孩子吃糖只會獲得一時半刻的安靜，就算是偶爾給也很可能會上癮，除了增加蛀牙、肥胖及慢性病機率，有研究發現，過多的糖還會影響大腦中掌管認知的海馬區域，損害成年後的學習及記憶能力。

美國最新研究：兒童期吃糖，易使成年記憶力下降

根據美國心臟協會（AHA）的說法，人體不需要添加任何的糖就可以健康地工作。而天然的糖具有人體保持健康所需的各種營養素，例如：牛奶有乳糖，也同時具備鈣質、維生素B群等；水果中除了果糖，還含有纖維質、各種維生素及礦物質。但大多數的含糖飲料、零食、甜點都是使用添加糖（精緻糖），而這些食物都缺乏營養成分。

雖然已經有研究證實糖食用過多會對身體造成負擔，像是糖尿病、肥胖、蛀牙等，但對大腦的影響仍沒有太多科學根據，特別是對學習和記憶能力至關重要的大腦海馬區域。因此美國喬治亞大學與南加州大學共同進行了一項新研究，研究人員將幼鼠分兩種餵養方式，一部份是正常飲食，另一部份則是提供11％的糖溶液（相當於一般市售的含糖飲料）。

在約1個月後幼鼠長大後，研究人員使用兩種不同的方法測試牠們的記憶力，一種是測試須仰賴大腦海馬區掌管的記憶力，以測量情節記憶（情節記憶是「自傳式」的主觀記憶，這種記憶能與過去的特定時間、地點、連結的情感，以及其他相關聯的知識連繫起來）；另一種則是由周圍神經皮層控制的記憶功能。

結果發現，在情節記憶的測試下，只喝水的老鼠能順利完成任務，但喝高含量含糖飲料的老鼠則是較困難；但兩者的周圍神經皮層的記憶功能皆未受到影響。顯示出幼兒期的食用糖似乎有選擇性的損害了海馬區域的學習和記憶。

高糖分影響大腦記憶力，竟與腸道細菌有關？

研究團隊近一步分析指出，吃進過多的糖會升高腸道微生物組中副桿菌（Parabacteroides）的水平，腸道微生物組有超過100萬億種微生物影響腸胃道健康。為了更確定副桿菌水平升高對記憶及學習機制的影響，研究人員實驗性的提高了未食用糖的老鼠體內中的副桿菌水平，結果顯示，其海馬區域及非海馬區域的記憶任務都出現損傷。也就是說，攝取過多的糖就是誘導記憶障礙的關鍵。

科學家更檢查了海馬中基因的活性，將喝含糖飲料的成鼠、只喝水的成鼠，以及移植副桿菌的成鼠進行比較，發現……

本文作者：周品攸

(本文摘自【嬰兒與母親】2022年1月號)