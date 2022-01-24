農曆春節將屆，Omicron疫情升溫，搞得人心有點浮動，但只要疫苗打好打滿，防疫做的好，2022虎年依然可化險為夷。今年您的財運是猛虎出柙？還是福虎生豐？《中時新聞網》特別邀請命理大師蔡上機錄製視頻解析十二生肖「金錢財運」，想知道虎年金錢財運〈第1名〉是哪個生肖嗎？「讓我們繼續看下去」。

蔡上機解析2022虎年十二生肖「金錢財運」，哪個生肖財運最興旺(上)

肖鼠金錢財運〈第9名〉

1.金錢開發能力強，善用論述引誘魅力，有利洽商業務，營造利益，過程雖勞苦，也有阻礙逆境，但只要不懼艱辛勇往直前，終究可打造出財運。

2.海外市場財運亨通，多遊社交人際關係，有更多財運。

3.如因財起貪念，或投資理財，管理財務，畫蛇添足、自我束縛，都會導致財運受阻。

4.配偶有旺助己財運，或可自配偶財。但不睦的婚姻，或因子女會面臨家產分裂；己有旺助兄弟姊妹或朋友的財利，但小心被朋友或同儕拖累損害財運。

肖牛金錢財運〈第6名〉

1.財運孤獨，難有貴人。但人際公關社交業務發展，可間接幫助到財利。

2.財運表面冷淡沒生機，但像暗流一樣流動，如錢財露白招搖易招損。

3.不當桃色性關係，將帶來嚴重的禍害，嚴重威脅損利益，情色糾葛會付出重大的金錢代價，小心被陷害設計，脅迫勒索取財。

4.海外代購，買賣轉手交易，業務推展，電話網路行銷，或善用人際社交網絡，可創造財運。

5.有機會可受惠於長官、公司、政府或父母及兄弟姊妹的好處，間接得利。

肖虎金錢財運〈第12名〉

1.有一時可觀之財運獲取大財，但小心不法不當得利，而招來血光殺身之禍，或犯法吃官司，身陷牢獄之災！

2.小心因財，鋌而走險，或做高風險的投資理財，發生凶險，或因財被害。

3.金融市場的操盤廝殺者，或政治人物、權貴、企業家，如玩弄金錢，將身陷不法。

4.投資理財，切嚐到甜頭後，變本加厲的梭哈，或為錢財投機取巧、旁門左道，否則，恐一夕之間、豬羊變色、化為烏有！

5.小心財務槓桿操作失控，出現重大的財務危機，巨大金錢損失，跳票、違約，或面臨刑事民事責罰。

6.注意不當的性愛桃色問題，或被設計落入其圈套陷阱，嚴重損害金錢。

7.小心上司、老闆或父母，或兄弟姊妹，與己有財務糾紛，或被其連累而損害巨大的金錢或因違規違法，而被政府主管機關裁罰巨額。

肖兔金錢財運〈第9名〉

1.財運疲軟，缺乏動能。不思憂財政，金錢數字收支的計算，經常當散財童子，要等到面臨財務危機才知道痛。

2.理財投資，易貪小便宜，因小失大，或耳根軟聽信讒言，受人擺佈利用，造成嚴重性的金錢禍端。

3.常遺失錢財，或利益被掠奪。小心錢財露白，逢偷竊或賊盜，小心被當人頭、頂罪或不法之共犯，發生金錢的重大災難。

4.注意爛桃花、假感情或情色的迷惑，發生晴天霹靂、毀滅性的金錢禍端。小心因金錢財務，連累到長官、公司或父母，或因金錢而嚴重危害健康，或發生重大血光事件。

5.注意兄弟姊妹或子女，損己的利益，或有金錢的衝突。

肖龍金錢財運〈第1名〉

1.財運興旺，有利創業經商者，是發財致富的良機。對創業的人，或從事金融商品操盤手，或業務業績，或投資人，是最發達的時候。

2.曾經身處經濟困苦，有機會緩解。一般上班族，會存得到錢。從事業務業績營收者，會累積財富。企業主營商做生意者，大發利市。

3.財運會有貴人，財利獲取更順暢。做點投資理財金融商品，有機會創造財富。

4.利益會蔭福到子女，或上司、公司或父母。但小心被兄弟姊妹或子女拖累，或因其牽涉官司，蒙受損害。

5.注意為賺錢，發生疾病或災厄，尤其，情色牽涉到金錢，更易引發災厄。

肖蛇金錢財運〈第7名〉

1.金錢利益勞苦奔波，很難以小得大，或倍數收益。常為錢而操勞心煩，甚至累出疾病來。

2.投資理財要謹慎小心保守，不宜把錢交付在他人手中打理，否則恐會嚴重失財。工作職場，身為企業主老板或金主，小心財政財務利益，被鯨吞蠶食、五鬼搬運、捲款侵占。

3.注意金錢關係與同儕人事間發生糾紛，招來官司訴訟，甚至造成嚴重的血光災禍。

4.業務上會為上司、老板，營造利益，也承受許多挫折，甚至背負災禍，但，其無法給己有所彌補，且恐剝削有損己的利益財運。

5.配偶可因己而旺助到財運，但並非因而可讓婚姻關係增加而好。懷有或誕生子女，可帶旺己財運。性愛桃色關係，可得取財物。年老者亦可得子女的供養。