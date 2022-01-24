農曆春節將屆，Omicron疫情升溫，搞得人心有點浮動，但只要疫苗打好打滿，防疫做的好，2022虎年依然可化險為夷。今年您的財運是猛虎出柙？還是福虎生豐？《中時新聞網》特別邀請命理大師蔡上機錄製視頻解析十二生肖「金錢財運」，想知道虎年金錢財運〈第1名〉是哪個生肖嗎？「讓我們繼續看下去」。

蔡上機解析2022虎年十二生肖「金錢財運」，哪個生肖財運最興旺(下)

肖馬金錢財運〈第3名〉

1.財運旺盛亨通，貴人加持，左右逢源，財源滾滾，金錢發達的一年。

2.有膽識、雄略，眼見。在短時間，或一個契機下，營造巨大的利益財富。

3.職場事業上，有機會發大財，但要注意正當性、合法性。避免職場不法牟利，雖發大財也可能東窗事發，被繩之以法。吃官司發生牢獄之災。

4.投資操作金融商品，有機會發財致富。

5.小心金錢利益，與人事、同儕或事業夥伴之間有糾紛，發生嚴重性的衝突決裂，而受毀滅性的報復。尤其，金錢如牽扯感情、性愛、桃色，糾紛與嚴重性的機率則更大。

6.兄弟姊妹雖然對己的職場事業有利，但卻對己的利益有損害。

肖羊金錢財運〈第10名〉

1.金錢有嚴重性的是非，重大糾紛，血光事件，注意因錢涉及不法或官司訴訟問題。

2.愛情關係，易拖累或危害金錢財運。金錢財運，暗藏小人破壞，或被背叛、侵吞，金錢受到重大的損害。

3.小心金錢財務財政，隱藏曝險危機而卻不自知。趕緊檢視漏洞風險，或已經被五鬼搬運，正可能將要發生大事。

4.金錢理財投資，小心資訊情資錯誤，方向迷失。或急功近利，馬失前蹄，掉落陷阱。或嚐到甜頭，失去防備和戒心，發生嚴重性金錢利益損害。

5.社交人際關係，業務買賣關係，祕密性之交易，有利可圖。但非法牟利，恐會東窗事發，被繩之以法。計畫或進行中的利益，或自己的財富，都不宜曝光露白，否則易被破壞、掠奪。

肖猴金錢財運〈第2名〉

1.財運豐沛，登峰造極，所得大有成長。善用理財及財務規劃與投資金融商品，創造可觀的獲利。

2.上班族有加薪的機會，創業族盈利興隆，企業主財富大增，有機會進軍國際市場。貿易買賣代購網購，有機會大賺錢。

3.小心因健康血光事件，損害到金錢。人事或同儕，恐對己的利益不利。

4.己與子女之間，會相互旺助財運。性愛關係，或誕生懷有兒女，也會帶動財運。易因金錢，而給予配偶壓力。

5.居住的地方，小心發生災難，尤其因公出差外宿，更要注意。居家問題或家務事，尤其在裝潢、修繕、維護、建造房屋，會經常讓自己多花錢。

肖雞金錢財運《第5名》

1.財運安定穩健，沒有太大起伏。但，也沒有開創大財的行為或機會。

2.收入穩定，保守中求進步，可做一些穩健的理財投資，不求獲利大或快，也不承擔風險，是最安全的模式。

3.企業主、營商、做生意，或業務、業績族，可全力去經營服務老客戶、忠實顧客，至少撐住這一年的財運。

4.客戶關係或門市買賣、業務的財運為最佳，經營網購、海外代購，都是有利可圖。但高調炫耀，會遭逢小人做梗，惡意破壞。小心與主管、公司或父母，有錢財的不合或有糾紛，或受主管機關的裁罰。

5.兄弟姊妹可帶旺助己的財運，人事同儕對己職場有利，但也介入干礙己的利益。己可旺助長官、公司或父母的財運。但其恐對己添麻煩，帶來許多的災禍。

肖狗金錢財運《第4名》

1.金錢財運，強勢霸氣又征戰。勇往直前、大刀闊斧的去攻城掠地，能創造巨大的財富。

2.曾身陷金錢困境，有一拼及翻身的機會。但不能急躁、橫衝直撞，罔顧健康，或身涉不法，以免馬失前蹄，跌落深淵。

3.勿為錢財，從事非法營利，或鋌而走險涉及不法。一但東窗事發，會被繩之以法，一夕之間、豬羊變色、化為烏有。

4.對外的營商、買賣或業務，很活躍，但也要設防，仍有損傷金錢利益的害事發生。

5.己可旺助配偶的利益。主管、公司或父母，可旺助己的金錢利益。但恐也給己難以收拾大麻煩。

肖豬金錢財運《第8名》

1.金錢財運虛弱，虛無縹緲。缺乏方向感。

2.投資理財沒有目標，摸不著頭緒。有舉棋不定、猶豫不決的情形。

3.小心在沒方向感及有利的契機，迷迷糊糊，亂作投資理財或創業，造成金錢的套牢、損害。

4.有機會加薪，或在職場上獲得額外的財利獎勵。有私下隱藏性的所得或酬勞，注意涉及敏感或正當性。

5.健康會消耗耽擱金錢財運。主管、公司或父母，或配偶對會旺助己金錢利益。但主管、公司或父母，也比較會牽制干礙左右到己。