來台照護長輩的印尼社福移工溫妮，每個月都透過東南亞雜貨店將薪水匯回家鄉。對她來說，簡便、人情味是她選擇用雜貨店跨國匯款的理由；這種長期未受主管機關監理的地下金融，也一直都是外籍移工主要的金流管道。不過，隨著統振2021年10月獲得金管會外籍移工國外小額匯兌執照後，移工跨國匯兌市場的版圖有機會出現改變。

統振總經理何明哲，接受《財訊》採訪時指出，過去可以合法經營跨國匯兌業務的是銀行業者，但2018年受到亞太反洗錢組織來台評鑑，洗錢防制趨嚴的影響，銀行不再重視相較其他業務規模偏小的移工匯兌，因此統振順勢向金管會遞件申請移工跨國匯款的監理沙盒實驗，因為只要拿到執照，就能有KYC（客戶身分審查）及AML（洗錢防制）等流程不用再透過銀行、匯款速度大幅縮短至半小時、能提供優惠匯率等3大代結匯業者沒有的優勢。

會想進軍這個市場，主要是因為統振長期經銷電信預付卡業務，受惠移工對於預付卡的需求，讓統振有機會接觸移工，進而了解移工的匯款需求；隨著智慧型手機普及，匯款更具即時與便利性，就此讓原本從事代理及電池模組代工的統振，跨進了金融市場。

移工金流 近8成黑市交易

《財訊》報導指出，據勞動部統計，來台就業的外籍移工在2019年達到近72萬人歷史新高，近兩年則受到疫情影響，移工人數略減至約70萬人。但如以外籍移工每月約有100萬筆跨國匯款、每筆匯款平均收取150元手續費計算，移工匯兌創造的手續費收益光1個月就高達1.5億元。且可確定的是，台灣基礎建設、長照人才需求甚殷，使得未來移工跨國匯兌的規模仍將穩定向上。

但受限於語言、文化、成本，移工極少到銀行匯款，反倒是代結匯、仲介、雜貨店等業者成為移工匯款的主要管道。根據一位長期觀察移工匯兌市場的天使投資人表示，在台灣具有一定市占率的業者，除了剛獲得金管會執照的統振外，就是代結匯業者東聯互動，兩大業者加起來市占逾20%，剩下的近80%，幾乎都在俗稱「黑市」的地下金融中進行，「便宜的手續費或匯差，當然是最大的誘因。」

因此繼統振拿到金管會核發的執照後，金管會銀行局表示，東聯互動也在2021年11月遞出申請；就連過去因為增資不成功而被金管會駁回執照申請的易安聯，也已在2021年11月增資到1億元，未來動向備受關注，顯示愈來愈多業者都正積極搶食合法合規的移工金流大餅。