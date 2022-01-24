每次農曆年節，就是一連串飯局與聚餐行程，餐餐大魚大肉雖然享盡口福，但當心健康拉警報。若想同時享受美食，又維持健康，可使用保健食品來補充營養，其中，納豆、紅麴被視為健康的食材，而紅麴是什麼？它能對人體帶來什麼樣幫助？以及該如何挑選紅麴？將由專科醫師陳潔雯為大家解惑。

【納豆為日本健康百歲秘訣之一 紅麴富含Monacolin K營養價值高】

納豆是將煮熟的黃豆利用納豆菌發酵而成的食品，能夠維持消化道健康，是維持日本健康百歲的秘訣之一。納豆激酶是納豆菌發酵後所產生的蛋白酶，其中所含的天然酵素，是一種分解纖維蛋白的酵素。

紅麴為生長在熟米糠上的紅麴菌所形成的發酵物，過去常被應用在釀酒、紅糟醃肉、紅豆腐乳等食物上，是相當重要的調味劑，臨床研究發現紅麴含有豐富的Monacolin K，其含量的多寡常為評估促進新陳代謝的重要指標，但每一種紅麴產品所含的Monacolin K量皆不同，如果想透過吃紅麴來保養身體，宜挑選品質好且定量Monacolin K的紅麴產品。

而在吃紅麴的時候有幾點需要特別注意，分別為：

1.攝取適當劑量：根據參考文獻與台灣法規的規定，每日攝取13~15毫克最為理想，且應注意Monacolin K含量，若含量過低，即使吃再多也沒有用。

2.攝取時機決定效益：晚餐飯後食用效益最佳，可促進整晚新陳代謝能力。

3.避免吃入橘黴素：橘黴素對人體有害，應避免在攝取紅麴當下，同時吃進橘黴素。

【市面上納豆紅麴產品種類多 挑選時應注意四要點】

對於關注健康議題的族群來說，納豆紅麴功效好處多多，一直是相當受歡迎的保健食品。陳潔雯醫師建議，挑選這類商品時，有四項要點須注意。

1.紅麴Monacolin K的含量

以日本大廠小林製藥所出產的紅麴來說，使用高產能Monacolin K之紅麴菌株，透過專利獨家技術，確保可製造出含量高的Monacolin K，安全足量能確保保健效果，且經日本臨床研究證實連續補充8週能促進新陳代謝。

2.納豆激酶需食用到有效劑量

納豆在發酵過程中，會產生納豆激酶，根據研究文獻指出，每日的納豆激酶攝取量可介於2000~5000FU (FU為纖維蛋白溶解單位)，若劑量太低則無效，而有通過美國國家衛生研究院NIH驗證的NATTOKI™納豆發酵粉，其每公克含有的納豆激酶可達35000FU，高單位定量，比起直接食用納豆更來得方便有效率。

3.納豆紅麴要搭配輔酶Q10

納豆、紅麴合併輔酶Q10使用時對於健康維持有加乘效果，因為Q10是啟動能量代謝的關鍵來源之一，且隨著年齡增加，身體合成Q10的效率會變差，因此足量補充對於促進健康有顯著效果。

4.須通過嚴格橘黴素檢驗

橘黴素常存在於紅麴發酵產品中，主要因紅麴製品在發酵過程中，處於環境衛生、保存條件及發酵條件不佳的情況下，易產生橘黴素，有害人體健康。因此挑選納豆紅麴產品時，須檢視是否不含橘黴素。

紅麴含有豐富的Monacolin K，對促進新陳代謝有幫助。(圖/shutterstock)

另外值得注意的是，成分、檢驗報告一定要公開透明，陳潔雯醫師表示，大研生醫的納豆紅麴Q10膠囊在包裝外盒上即可清楚看到成分含量，其主要內容物為日本小林製藥出品的高品質紅麴，每份含Monacolin K 足量達15毫克，搭配通過美國NIH實驗申請的NATTOKI™納豆發酵粉，含有納豆激酶5000FU，以及添加日本大廠專利輔酶Q10 30毫克，世界頂規足量配方，通過SGS檢驗不含橘黴素，對於促進新陳代謝相當有幫助。

【調整生活方式搭配食補 才能改善體質守護健康】

陳潔雯醫師提醒大家，在年節享受美食當下，仍應該控制體重，攝取低油、低鹽、低糖的食物，小酌即可不宜酗酒。而若想改善體質，就需要調整生活方式，多運動並控制飲食，再挑選適當的保健食品補充營養，讓它成為守護健康的神隊友。