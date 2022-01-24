高血壓有「隱形殺手」之稱，罹患高血壓後通常需要長期控制，用藥安全更不能輕忽。衛福部食藥署提醒，服用「鈣離子通道阻斷劑類」類的降血壓藥，與葡萄柚一起吃，可能導致血中藥物濃度升高，增加副作用機率，引發頭痛、心跳過速、嚴重時甚至會造成低血壓，服藥時不可不慎。

●血壓藥不能與哪些水果同吃？香蕉、釋迦也要注意

新北市立聯合醫院藥劑科蔡俊彥藥師則表示，除了柑橘類、葡萄柚類，民眾常忽略「高鉀」水果，如香蕉、釋迦、榴槤及柿餅，這類水果應避免與保鉀利尿劑類、血管收縮素轉化酶抑制劑（ACEI）、血管收縮素接受體阻斷劑（ARB）等血壓藥同時併用，尤其是腎臟功能不佳者風險更高。

(圖/潮健康提供)

●紅麴、人蔘影響血壓藥效？高血壓過年要少吃哪些食物？

此外，年節期間許多人會購買保健食品禮盒贈送長輩親友。蔡俊彥藥師提醒，保健食品中的紅麴、納豆、人蔘等成份，可能與血壓藥產生交互作用，導致加重藥效引起副作用，或使血壓藥作用降低，不利血壓控制。正在服用血壓藥的族群，食用這類保健食品前應先諮詢醫師與藥師。

年節圍爐吃火鍋，容易讓高血壓控制不良？蔡俊彥藥師表示，不只是高鈉的火鍋湯，醃漬、罐頭、泡菜、煙燻食物、加工食品等，都含有較高的鈉，攝取過量除了水腫之外，也會讓血液量變多導致血壓上升，嚴重還會有中風等危機。高血壓族群在過年期間應注意勿攝取過量。

(圖/潮健康提供)

●血壓藥不能與止痛藥一起吃？當心血壓過低與傷腎風險

服用血壓藥期間，是否要避免與其他藥物共同服用？蔡俊彥藥師提醒，使用血管收縮素接受體阻斷劑（ARB）時，要避免與非類固醇消炎藥（NSAIDS）類的止痛藥一起服用，避免血壓藥效減弱。腎臟功能不佳者更要注意，兩者合併服用可能導致腎功能問題惡化。

此外，常見的高血壓第一線用藥中，慢速鈣離子通道阻斷劑（Amlodipine）如：脈優，與威而剛類的心血管藥物合併服用，可能會產生血壓過低、心跳變快，服藥時也應特別注意。

●忘記吃血壓藥可以補吃嗎？長假期前記得預先領藥

蔡俊彥藥師表示，如果忘記在固定時間吃血壓藥，在兩次用藥間隔時間一半以前可以補吃，超過間隔時間一半之後，建議等到下次吃藥時間再服用。以一天吃一次血壓藥為例，間隔12小時前可以補吃，間隔12小時後建議等到下次用藥再吃。

今年春節假期長達9天，蔡俊彥藥師提醒，慢性病族群在過年期間應規律服藥，並建議提早領藥，預防長假期間無藥可吃。全臺1月19日起提供預先領藥的服務，民眾可多加利用。呼籲慢性病人應按照醫師處方，在正確時間規律用藥，以維持良好控制。