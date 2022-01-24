檢測新冠病毒得戳鼻子，很多人做PCR、買快篩包得「忍痛」篩檢，但有研究發現，戳鼻型的試劑，對Omicron病毒敏銳度較低，大量偽陰性恐造成誤判。

疫情2年，快篩與PCR核酸採測並行，或多或少舒緩篩檢塞車的問題。疫情升溫，部分公司行號或家戶也採購、自備快篩包，每份價格新台幣300～1,000元，多番確認來提高警覺。但不論快篩或PCR採檢，多藉由戳鼻子取得鼻腔內檢體，針對Omicron病毒卻有可能失準。

紐澤西州54歲的居民羅娜（Rona MacInnes）擔心自己染疫，回家過節時會傳染給80歲的母親。她的兒子在海外讀書，也要回家團圓，為了防止把病毒帶給外婆，羅娜準備一大堆快篩試劑包，回娘家前給兒子篩了6遍。採檢全數陰性後，她很放心地帶著兒子回家過年。

假期結束後幾天，羅娜的兒子PCR結果出爐，他確診了。這代表過去假期間，他一直帶著大量新冠病毒，跟年邁的外婆共處。不只羅娜的兒子，歐美許多仰賴快篩試劑的人，都開始遇到一樣的問題：快篩多次陰性，卻依然確診，快篩變得缺乏意義。

●病毒先在口腔出現，唾液檢體比鼻腔更準？

去年底，美國食品藥物管理局（FDA）證實：「初步證據顯示，抗原快篩雖能驗出Omicron病毒，敏感度卻變得很低。」一則未經同儕審查的美國研究隨後指出，在紐約、舊金山等地，有多達30人快篩採陰，PCR後證實有28人都是偽陰性，而且病毒量都很高，快篩還是失效。

馬里蘭大學呼吸道病毒專家米爾頓（Donald Milton）解釋，Omicron病毒最先佔據的地方是口腔和喉嚨，「現有的採檢方法（戳鼻）會出問題」，從口腔獲取檢體，會比從鼻咽獲取檢體，更快採集到新冠病毒。

數項研究指出，感染Omicron初期，相比鼻咽採檢，唾液採檢的正確率比較高，能提早數天篩檢到病毒潛伏。歐美主流的採檢方式是戳鼻，至今還有很多實驗室缺乏分析唾液檢體的環境，也沒有賣唾液快篩包。不少專家呼籲，應將鼻咽改成唾液採檢，才能及早匡列或隔離確診者。

●台灣PCR交替用2種 專家指「2大因素」更影響準確度

長庚大學新興病毒感染研究中心主任施信如指出，事實上，國內目前機場入境採檢，就是深喉唾液、鼻腔試紙2種方式交替使用。進行唾液採檢、吐口水的過程，一旁會有人觀察受檢者是否有稍微清喉嚨，確保檢體的準確性。入境美國、澳洲、加拿大和日本等國，都承認唾液PCR篩檢的結果。

這2種採檢方式，檢驗Omicron的準確度是否有別？施信如認為，目前沒有大型統計數據比較，即使有相關研究，也是少數、個別單篇的研究，較不具代表性。她說，從過往針對採樣來看，直到前一波引發大流行的Delta變異株，無論是鼻腔或唾液採檢，陽性率其實差異不大。

因為新冠病毒主要感染上呼吸道，只要鼻腔採檢深入，也會接觸到唾液，而且唾液採樣也要類似清喉嚨、採集深喉的唾液，才能比較確保沒有病毒被遺漏掉，因而未檢出。

施信如說，就她觀點的來看，唾液採樣比較方便，侵入性低，許多國家已採用，不過準確度未必較高。她並強調，影響準確率較大的因素，在於採檢時間和蒐集檢體的方式，因為無法確定每個人感染、發病的時間，不清楚病毒在哪個部位，而且每次採檢的動作也不會一模一樣。「但基本上，病毒都在上呼吸道，只要病毒量高，鼻腔或唾液應都能採到，這也是為什麼常常需要多次採檢、蒐集不同檢體。」

《紐約時報》報導，歐美鼓吹唾液採檢的專家認為，應在企業、實驗室、政府部門中都設置唾液篩檢的工具，甚至應該販售唾液快篩包，方便民眾取得。多家生醫公司都有研發唾液快篩機制，不過截至目前，台灣尚未如鼻腔快篩試劑，核准唾液的快篩試劑。

《海峽時報》報導，新加坡多家醫療機構，日前共同推出唾液篩檢包、快篩包。快篩包目前尚未核准使用，採檢方式類似鼻腔快篩，在容器中吐口水，接著吸入滴管、滴到檢測器上，15分鐘內就有結果，若呈一條線，則代表沒確診。該試劑包在新加坡尚未核准販售，價格未定。