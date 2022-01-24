來到新的一周，運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享，生肖屬羊、豬、狗、雞、馬的人本周最幸運，事業運、財運都有不錯的表現，心想事成，過著順遂的好日子。

▍1.生肖羊

本周屬羊人心情好，運氣好，運勢表現相當不錯，周三「三合」，周六「六合」，超級幸運日，要好好利用。本周很受大家的歡迎，再加上運勢有所提升，會得到貴人的幫助，福多財多，心想事成。

▍2.生肖豬

本周屬豬人吉日特別多，周二「六合」，周三、周日「三合」，這幾天運勢最旺，萬事如意，貴人多，做事很輕鬆。本周工作運很好，手到擒來，大出風頭，適合在職場上大顯身手，事業順心財運也會變好，周六有入帳，發大財了。

▍3.生肖狗

本周屬狗人運氣很不錯，周二、周六「三合」，周三「六合」，鴻運來了就不走。創業者賺得荷包滿滿，好好經營，錢財只升不降，投資理財全部看漲，還有偏財運來臨，生活中有機會得紅包，求財容易一夜暴富，有超多驚喜。

▍4.生肖雞

本周屬雞人財運很好，周三暗財增多，周一、周五「三合」，周四「六合」，有機會遇見美事，財運如意，愛情也悄然而至。周六有「紅鸞」桃花入命，單身者與夢中情人拉近了彼此之間的距離，順利牽手。

▍5.生肖馬

本周屬馬人萬事如意，周二「三合」，周日「六合」，太有福氣了。創業者多和客戶聯繫，有機會簽下大訂單。上班族好好表現，有加薪、領獎金的美事發生。工作生活都滿意，和朋友分享喜悅吧！

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