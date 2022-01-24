隨著新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在全球蔓延擴散，從去年底起（2019年12月）爆發至今仍未有緩和趨勢，歐美國家也持續不斷傳出確診人數，我國本土確診人數也在近日攀升。

●愛亂摸最易感染 注意清潔重要性

目前已知的傳染方式為飛沫傳染、接觸傳染、糞口傳染。而最普遍的預防方式就是配戴口罩預防飛沫傳染，北投健康管理醫院蔡聰聰主任醫師指出，還要需注意「清潔」的重要性，不管是環境上或個人的衛生清潔都需落實行動，降低感染新冠肺炎的可能性。

大多數人都會不自覺地用手頻繁接觸口、鼻、眼睛。澳洲新南威爾斯大學（The University of New South Wales）曾做過研究，藉由攝影錄下醫學院學生上課時的情況，計算學生摸臉的次數，經統計後發現，這些學生每小時摸臉的次數高達23次，這些不自覺的行為無形之中也為自己增添不少感染的風險。

●不同材質生存時間不同 最長高達9天

根據The Journal of Hospital Infection 《醫院感染雜誌》2020年三月期刊的文章發表，目前已發現可感染人類的冠狀病毒皆可以在無生命狀態的表面上持續生存，依照材質的不同，生存時間也有所不同，病毒可在金屬、玻璃與塑膠等表面停留最短 5 分鐘，甚至可長達到9天，因此，不要以為沒有直接面對新冠肺炎患者就代表沒事。

(圖/常春月刊提供)

●酒精、漂白水 可有效清除病毒

該發表也公布可藉由含62～71%乙醇(ethanol)、0.5%過氧化氫(hydrogen peroxide) 或0.1％次氯酸鈉(sodium hypochlorite)即漂白水的消毒劑，可快速在1分鐘內有效清除冠狀病毒。

建議可使用濃度75％酒精或1：100（500ppm）的稀釋漂白水加強擦拭周遭環境做好消毒清潔，個人的清潔衛生上也該勤加洗手，以防病毒殘留的接觸感染。

●佩戴口罩、勤洗手 這些地方隨時要清潔

然而，「預防勝於治療」這是現代人面對疾病都應該有的觀念，不管是現今全球流行的「新冠肺炎」病毒感染或是位居我國十大不分區癌症名單的第一名癌症「肺癌」，都在提醒注重肺部健康的重要性。

蔡聰聰提醒，除注重個人及環境清潔衛生、3C產品（手機、電腦、滑鼠等）的消毒清潔、避免出入人潮擁擠的地方、非必要避免到醫療場所、搭乘大眾交通工具或在密閉空間配戴口罩、保持室內通風等以降低病毒的傳染可能；平日也要避免菸害（抽菸或二手菸）、空污問題、油煙、工業化學、留意是否有家族病史及40歲以上民眾可安排每2～3年一次肺部篩檢，來做好肺部的健康管理。