星座專家唐綺陽分析1/24～1/30星座運勢，今（24）日火星進入魔羯，讓我們的行動變得謹慎務實，反而能提高效率，若是想把事做好，凡事也都必須照規矩來做，重拾有秩序的狀態。本周三（1/26）水星則會逆行回魔羯，一直到大年初四（2/4）才順行，人們因此意識到謹慎發言的重要性，同時開始關注長輩的需求，在過年期間敬老尊賢是必須的。

除此之外，本週六（1/29）金星終於結束逆行，順行於魔羯，提醒人們形象的包裝是一大課題。最後，本周木星來到5度半~8度22分，因此出生星盤有行星位在5-10度的人，運氣都會受到加持。

重要星象：火星進魔羯，水星逆回魔羯，金星順行魔羯，木星5-8度

【工作注意：巨蟹、獅子、射手、雙魚】

巨蟹：注意與長官的溝通協調

獅子：學著與年輕人互動

射手：聆聽高層的想法，避免硬碰硬

雙魚：表現出色，能力被看好

【桃花注意：牡羊、雙子、處女、天秤】

牡羊：展現柔弱可愛，能受到青睞

雙子：照顧身邊的人，散發溫暖魅力

處女：暖心的陪伴，有機會融化對方

天秤：有機會恢復感情溫度

【財運注意：摩羯、水瓶】

摩羯：考慮是否為五斗米折腰

水瓶：注意心軟造成的小損失

【健康注意：金牛、天蠍】

金牛：當心刀火燙傷，以及交通安全

天蠍：老毛病出現，別再恣意任性