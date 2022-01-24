台股周五（21日）航運指數狂瀉4.9%再度淪為殺盤重心，重演去年中旬恐怖崩跌走勢，令不少「航粉」心碎，貨櫃三雄會殺到哪裡，投資人還能進場嗎？PTT股板航運空頭C大表示，目前三雄處於超前進度的破底走勢，融資狂減、借券狂增，加上美股狂殺和不抱股過年的心態，種種利空不斷打壓股價，他認為，長榮從90元反彈到149元也夠多了，主力已經給水手逃命機會，還斷言3月回到80元。不過，這番超級空頭說法，卻遭網友噓爆：「沒單是喊爽的喔」！

貨櫃三雄21日帶頭領跌，長榮重摔6.85%至115.5元最慘；萬海重挫5.9%、收在151.5元；陽明大跌4.8%、收在99元，跌破百元大關。同時，三雄也成為外資提款機，長榮遭外資狂砍2.5萬張，三大法人累計賣超逾2.8萬張，而外資對陽明、萬海只小賣2306張和1587張。

C大在股板發文指出，航運展開第7波下跌，基本上連盤都不盤了，並從五大個面向簡單分析原因：

一、資金面：封關氣勢要有，只能不斷拉抬台積電，光一檔台積電的量可以拉三雄5%漲幅，回歸之前提到沒量沒價，繼續回測90元平台。

二、機率面：市場好大盤要表現拉台積電噴指數，大盤不好不敢讓跌太多拉台積電撐指數，兩種結果航運都討不到好處，開紅盤還是只會用台積電撐，航運有不跌的可能嗎？

三、科學面：塞港造就百年難得一見的科學上未預期大行情已經噴過一次，你我心中都知道劇本怎麼走了，代表不會有激情，沒激情什麼大場面都不會發生。

四、散戶面：190元回測跟進場的水鬼很多，90元反而沒人敢進場。11月140再次進場的水鬼更多，120元卻一樣沒人敢抄底，這也會淪為大戶拉抬的壓力之一，沒買盤願意跟進，炒作不起來，所以放棄航運。

五、盲從面：謝老師在去年6月一篇專題吹捧航運，7-10月崩盤。11月又一篇吹捧航運復甦，反指標造成140元套牢散戶更多，這波下去個人預測90會看得到。

C大認為，航運處於超前進度的破底走勢，融資狂減、借券狂增、FBX數字淒慘、塞港加劇，加上美股狂殺和不抱股過年的心態，種種利空不斷打壓股價。事實上，長榮從90元反彈到149元也夠多了，主力已經給水手逃命機會，他還斷言3月回到80元，年後見分曉。

這篇大空頭看法po出後，隨即遭不少網友圍剿，有人狂噓「差不多110這邊就底了 喊80根本小丑」、「打這麼多沒用 單貼出來就服你」、「沒單是喊爽的喔」、「這樣系統性跌還要這樣硬酸長榮喔」、「你別躲了 你是不是被套在山頭 哈哈」、「在我眼中只有低端還在關注航運xd」。

但也有部分網友力挺，「情勢真的高機率會到8x」、「看到那麼多人噓文，就知道還會跌」、「勸空航運被砲轟 當然要追殺套牢航粉啊！」、「80一定要壓一下，殖利率30趴up起碼噴十根！」、「 先知 幫補血！！」

※中時新聞網提醒：本文所提之個股內容僅供參考，不具投資建議，投資前應審慎評估風險，且自負盈虧。