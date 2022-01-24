美國最新公布的失業率只有3.9％，創疫情以來的新低，國際原油再創7年來新高，能源價格勁揚，恐帶動物價持續上漲，通膨無法控制，升息已成必然趨勢，重點是升息的速度有多快？幅度有多大？原本市場預期3月升息1次，後來變2次，現在又變成全年可能升息8次，恐慌情緒不斷蔓延，殖利率偏低的科技類股首當其衝，納斯達克指數從1月高點起算，下跌9.6%，道瓊指數跌幅超過2000點。

依照過去歷史經驗，真正空頭會伴隨著一個突發的重大利空，如雷曼倒閉、中美貿易戰等，目前市場除了疫情、升息並沒有任何利空，疫情對股市的影響越來越小，如果升息會造成股市重挫，進而影響經濟，聯準會也無法持續升息，因此美股的下挫只是技術性修正，待恐慌性賣壓宣洩後，美股後續反彈或震盪的機率較大。

美股大幅修正，影響台股投資信心，加上年關將至，許多投資人擔心過年連假期間會有重大事件發生，重挫國際股市，導致近期台股量能持續萎縮，盤面上外資買盤比較積極，台積電挑戰新高後，獲利了結賣壓沉重，股價再度陷入修正，加上美股持續性重挫，台股失守18000點整數關卡，不過從基本面來看，去年台灣經濟成長率居亞洲四小龍之首，疫情仍在控制中，後續走勢不悲觀！

目前投資人心中最大疑問是，到底能不能抱股過年？今年節前賣壓提前發酵，雖然台積電、金融股拉抬下，大盤一度再次挑戰新高，不過其餘類股普遍下跌，許多中、小型類股跌幅都高達20-30％以上，若到上周五為止，都還沒出脫的股票，幾乎都已經跌無可跌，筆者認為，無須再過度殺低，台積電、金融股已經進入修正階段，資金即將釋出。

此外，美股年前出現大幅度的修正，年中反彈機率相當高，台股年後開盤有望出現補漲行情，盤面上各類股有機會出現一波反彈波，與其年前殺在最低，不如就抱股過年吧！

（本文作者為摩爾投顧分析師何基鼎）

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