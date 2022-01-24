網紅張香香擁有E級傲人身材和精緻五官，從以前就是是無名小站及PTT表特版常客，是不少老司機最愛的女神；她經常在IG曬出性感辣照，憑日前放送的「水豚君」香艷合照，已讓她了65萬粉絲追蹤；昨(23)日她又在IG分享性感美照，身穿一襲全黑色洋裝很有另類「蛇姬」風格，大方放送她的雪白UU及粉嫩長腿，短短2小時就破萬人點讚。

張香香昨(23)日在IG分享一組美照，第一張照片中她一頭中分長髮微捲及腰，後面繫上一個黑色領結狀髮飾走俏麗風，身旁兩個大型黑底白圓點氣球裝飾，身穿細肩帶長裙開高衩純黑洋裝，半U半V領開口讓她胸前的美UU挺現，雪白左大腿更是大膽從開衩處「全都露」，搭配後方微露的右大腿「絕對領域」，同時露UU美腿性感指數滿點，有如日漫《航海王》裡「蛇姬」的黑衣版造型。

第二張畫面稍微走唯美風格，張香香綁馬尾身穿長袖貼身棕色洋裝，手拿不知是紅茶或長島冰茶的飲料，背後是透著漂亮藍紫光線的泳池與大樹，從夜景來看如果是台北市可能在陽明山。第三張照片則是斜上方拍下的「男友視角」，張香香只穿米色T恤「下衣失蹤」坐在白床上，一雙修長美腿相當誘人。

張香香寫道：「幾個夜晚」；網友被電暈狂讚：「你怎變瘦了」、「越夜越美麗」、「太美了啦！」、「妳怎麼越來越美了呢？」、「香香最高~」、「多少夜晚有妳而美，越夜越美麗！」、「拍照的黃金角度」、「會否太正」、「女神」、「火辣辣噴鼻血啦」，短短2小時就破萬人點讚。

性感網紅張香香擁有甜美白皙臉蛋和E級上圍，早在無名小站時期她就曾登上網站的「年度十大正妹」，近年則將主力放在IG。近日她曬出自己去看動物的美照，可見穿著低胸裝的她身體前傾，露出招牌車頭燈，但網友樓歪卻見到水豚君頭上被放了水果，笑說：「大家怎麼都喜歡放東西在水豚君頭上」、「水豚好大」，怎麼發美照都引起話題討論。