對付無理顧客，犀利老闆化身吵架大師！1間餐廳日前受到Google負評，女顧客稱點外送收到餐時發現飯少了3分之一，怒罵老闆是知道她是女生、故意少給飯；不過老闆不甘示弱，用超強吵架技能、罵人不帶髒字地回覆，甚至最後一連串連珠式嗆罵還有押韻，內容曝光讓網友驚嘆。

臉書「加藤軍台灣粉絲團 2.0」日前分享1則某餐廳的Google評價，1名女顧客上傳餐點照片，並稱「打開飯盒時發現飯少3分之一」，原本以為是外送員偷吃，但觀察便當盒沒有遭打開跡象，因此認定是餐廳「看我是女生吃不多，所以少裝」，事後傳照片向餐廳投訴也沒有回應，女顧客罵老闆是性別歧視、心態扭曲。

1間餐廳日前受到Google負評，女顧客稱點外送收到餐時發現飯少了3分之一，怒罵老闆是知道她是女生、故意少給飯。（翻攝自臉書「加藤軍台灣粉絲團 2.0」）

不過老闆不甘示弱，用超強吵架技能、罵人不帶髒字地回覆，甚至最後一連串連珠式嗆罵還有押韻，內容曝光讓網友驚嘆。（翻攝自臉書「加藤軍台灣粉絲團 2.0」）

不過該餐廳老闆也在評價處留言回覆，「你這靈長類的腦袋算是白長了，看那個飯的密集程度，一看就知道是外送時『飯盒倒了』才變這樣」、「少給你這點飯，我就能多買1台賓士嗎？」老闆解釋有打電話，但對方沒有接，老闆說「你是要我用腦電波感應給你嗎？我每天忙成這樣，哪還有時間管你頭像是男是女，什麼事都能扯到性別歧視，你毒雞湯喝多了吧！」

該老闆繼續嗆「你就是那種年紀一把嫁不出去，老了在社區裡面說八卦，然後買根蔥還凹顆蒜，電台假藥天天灌，精神痿靡人渙散，撿些破爛拿去換，上頓不接下頓飯。」其他網友則留言稱讚老闆罵人不帶髒字，還能順便押韻，相當高明，笑說堪稱是吵架大師。