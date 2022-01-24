德國海軍司令薜恩巴赫(Kay-Achim Schoenbach)在訪問印度期間，表示「烏克蘭恐怕永遠拿不回克里米亞半島」，又說「普丁要的只是一點尊重，這也是他應得的」，這些爭議言論遭到嚴厲抨擊，只能選擇自請辭職。

事情發生在上星期五，在印度新德里舉行的一次活動中，這位德國海軍中將表示，從國際博奕的角度來看，想辦法使俄羅斯也站到中國大陸的對立面很重要，要達到這個目標，應該給予俄羅斯總統普丁應有的尊重。

他說：「俄羅斯真的是在乎一小塊烏克蘭土地(指克里米亞半島)嗎？不，我覺得他是對歐盟施加壓力，因為他知道這會分裂歐盟。」

「他真正想要的是尊重。其實要給予某人尊重的成本很低，甚至可以說沒有成本……我覺得應該給俄羅斯合理的尊重，畢竟俄羅斯是一個古老而重要的國家。」

烏克蘭立即對薜恩巴赫的評論表示憤怒，基輔直接要德國大使出面解釋。如果並非德國政府的原意，就要公開否定薜恩巴赫的說法。

"Does Russia really wants a small tiny strip of Ukraine soil? Or integrate in the country, no this is nonsense..Putin is probably puting pressure, cz he knows he can do it & it splits the EU..but what he really wants is high level respect", says German Navy Chief in Delhi https://t.co/qDeqQp408X pic.twitter.com/MICZ0O7U78 — Sidhant Sibal (@sidhant) January 21, 2022

到了周六，薜恩巴赫自請辭職，他承認自己的言論過於輕率。

「我在印度的輕率言論，給部門帶來壓力，我只能以辭職來減輕對國家、對德國國防軍的傷害。」

德國國防部表示，部長已接受薜恩巴赫的辭職，改任命他的副手為臨時海軍司令。

德國政府表示，在俄羅斯與烏克蘭的軍事問題上，德國與北約盟國保持高度一致，並警告說，如果莫斯科採取任何軍事行動，將會付出高昂的代價。

但是柏林表示不會向烏克蘭提供武器，並認為這是不加劇緊張局勢的做法。