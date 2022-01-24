為了解血漿中葉酸濃度過低，是否造成老年人整體或特定領域的認知能力下降，愛爾蘭都柏林三一大學組成的研究團隊，針對逾3,000名參與者進行超過8年的追蹤研究。結果發現，對50歲以上的人而言，低葉酸將加速認知功能衰退。其中，葉酸小於11.2 nmol/L的人，整體認知功能下降；小於21.8 nmol/L的人，則出現事件記憶衰退。研究團隊建議，老年人應增加攝取菠菜、羽衣甘藍、抱子甘藍、豆類、發酵食品、橘子與全榖物食品。

這項研究已發表於2022年1月份的《歐洲臨床營養學期刊》。論文指出，全球約有7%的人深受失智所苦，並因此導致殘疾或死亡。隨著年齡增長，罹患失智的風險也隨之提升。

認知障礙為失智症已知的徵兆；其導致注意力、學習能力與記憶力下滑。現有文獻指出，低葉酸恐導致認知能力加速下滑，而愛爾蘭老年人卻普遍有葉酸缺乏的問題。

根據「愛爾蘭縱向老化研究」(TILDA)研究顯示，平均每7名愛爾蘭人就有1人葉酸過低或不足。葉酸對於DNA的合成與修復，血液細胞的健康與其他遺傳物質形成有很重要的關係。缺乏葉酸恐導致貧血、心血管疾病或部分癌症。

甚至，在愛爾蘭各年齡層中，都有天然葉酸與攝取葉酸過低的問題，並導致貧血普遍。

然而，缺乏葉酸對於整體認知能力與特定認知功能，是否會產生影響，這點引起研究團隊興趣。為評估血漿中葉酸濃度，對老年人整體與特定認知功能下滑的影響，研究團隊透過TILDA遴選3,140名50歲以上的參與者，進行超過8年的追蹤研究。

所有參與者每2年就進行1次認知能力評估，包括簡易智能測驗(MMSE)、語意流暢度、即時和延遲單字回憶測試，以及蒙特利爾認知評估(MoCA)。此外，在研究一開始時，研究團隊針對所有參與者進行血液採樣，以測量血漿中的葉酸濃度，進而分析葉酸濃度與認知能力的關係。

結果發現，在研究一開始時若葉酸低於11.2 nmol/L的人，未來8年內出現MMSE錯誤的比例更高，發病率為1.10。葉酸低於21.8 nmol/L的參與者，事件記憶的能力下降，具體表現在即時與延遲回憶上。至於65歲以上的參與者，葉酸濃度過低，並沒有明顯改變認知能力。

研究團隊總結，低葉酸與整體認知能力的加速下降有關。就特定能力來說，低葉酸也會造成特定認知能力下滑，特別是記憶力；這在事件記憶中最為明顯，而這可成為早期認知能力衰退與輕度認知障礙的敏感觀察指標。

研究團隊也表示，在觀察患者認知能力是否加速下滑時，低葉酸可成為早期發現的一項指標。甚至，即使在身體相對健康與認知能力一向很強的族群中，低葉酸也預示著未來8年內多項特定認知能力恐加速下滑。

研究團隊指出，這項實驗不只證實葉酸可成為觀察老人認知是否加速下滑的早期重要指標。藉由控制、監測葉酸值，進而可即早發現有失智傾向的患者，進而醫療介入。

研究團隊建議，民眾應多攝取業酸含量高的食物，如菠菜、羽衣甘藍、抱子甘藍、花椰菜、豆類、發酵食品、橘子，以及其他全榖物食物與家禽肉。

更進一步地說，深綠色蔬菜、木瓜、小番茄、柳丁、草莓、芭樂、奇異果，這些蔬果都有豐富葉酸。此外，堅果類、動物肝臟、蛋，也是富含葉酸的食品。

不過，烹調時應避免過度加熱，減少咖啡、茶與酒精飲料的攝取。才能確保食物葉酸的完整，並避免攝取後吸收、儲存受影響，或隨水分代謝出體外。