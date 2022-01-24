以色列衛生部今天表示，境內60歲以上注射第4劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗的長者，產生以免淪為重症的防護力，比同齡只注射3劑的高3倍多。

路透社報導，以色列衛生部另指出，第4劑疫苗，或者稱之為加強第2劑，可使60歲以上長者產生的免疫力，比同齡只注射3劑的高兩倍。

以色列希巴醫療中心（Sheba Medical Center）17日公布的初步研究顯示，注射第4劑疫苗產生的抗體甚至更高於第3劑，不過對於傳染力強的變異株Omicron，「可能」還沒有達到可以完全抵禦的程度。

由於Omicron引發的疫情肆虐以色列，這個位於中東的國家從本月稍早開始，針對超過60歲以上的民眾接種美國輝瑞藥廠（Pfizer）與德國BioNtech共同研發的疫苗。

Omicron變異株雖使得以色列確診病例數攀升，不過尚未通報因感染這個病毒株致死的病例。（譯者：曹宇帆）1110124