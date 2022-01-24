名人堂球星史塔克頓（John Stockton）遭到美國岡薩加大學撤銷了他的男籃隊季賽門票，原因是他違反學校的口罩規定。根據他本人對《The Spokesman-Review》的說法，學校的體育主任Chris Standiford親自告訴他這個決定，即使他是校史最偉大的籃球明星也沒情可講。

史塔克頓說，他看比賽的時候沒戴口罩，在觀眾席很顯眼，校方跟他談過很多次，他畢竟是公眾人物，讓校方接到許多投訴。岡薩加大學聲明提到：「所有出席觀戰籃球比賽的人都必須一直戴著口罩，我們全力執行COVID-19的健康安全協議。」

史塔克頓認為這個處罰傷害了他與母校之間的情誼，但他願意開始考慮戴上口罩。史塔克頓出現在去年6月的一個反疫苗紀錄片《Covid與疫苗：真相、謊言與誤解》，他指責政治人物對疫苗與封城的執著，「麻煩的不是病毒，是那些亂下命令的人。」「我的兒孫們都相信他們的話，但我做過大量研究，我知道真相不是如此。」史塔克頓還相信至少150個處於體能巔峰的運動員打了疫苗猝死。

如果史塔克頓真的是那樣想的，他不肯戴口罩也沒什麼奇怪的了。他今年59歲，NBA歷年有25位來自岡薩加大學的球員，他首輪第16順位入選並非最佳，但他是唯一進入名人堂的校友，至今仍保持聯盟最多助攻、最多抄截的紀錄。現役拓荒者柯林斯（Zach Collins）、巫師八村壘都是他的學弟。