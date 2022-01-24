趕緊疏散住戶。（趙雙傑攝）

疏散的住戶在寒風中等候火警結束。（趙雙傑攝）

台北市中山區中原街一棟公寓24日清晨發生火警，消防人員獲報後趕緊前往搶救，發現6樓頂加已經竄出火舌及濃煙，立即以水線灌救，同時疏散住戶，所幸沒有造成人員傷亡，經清查後發現燃燒臥室及書房，面積約10平方公尺，而真正起火源仍在調查當中。