北市中原街公寓清晨火警 6樓頂加火舌濃煙狂竄 07:452022/01/24 中時 趙雙傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市中原街公寓清晨發生火警意外。（趙雙傑攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 趕緊疏散住戶。（趙雙傑攝） 疏散的住戶在寒風中等候火警結束。（趙雙傑攝） 台北市中山區中原街一棟公寓24日清晨發生火警，消防人員獲報後趕緊前往搶救，發現6樓頂加已經竄出火舌及濃煙，立即以水線灌救，同時疏散住戶，所幸沒有造成人員傷亡，經清查後發現燃燒臥室及書房，面積約10平方公尺，而真正起火源仍在調查當中。 淡水公寓惡火奪命 8旬老夫妻雙亡 台南法華街8樓公寓火警 竟是啃老逆子縱火 #中原街 #發生火警 #公寓 #灌救 #平方公尺 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 淡水3天2火警 3長者喪命 04:102022/01/11 地方新聞 彰化田尾塑膠工廠大火 超濃黑煙竄天影像曝 警消搶救中 15:132022/01/10 社會 淡水民宅傳火警 老婦人倒臥客廳命危送醫急救中 19:232022/01/10 社會 馬雲蔡崇信砸1.88億美元 買紐約豪宅 04:102022/01/21 全球財經 淡水公寓突竄大火8旬夫妻命危送醫 夫不治妻子急救中 11:362022/01/08 社會 台南永康新興街連棟民宅傳火警 12:092022/01/10 社會 南投草屯木材廠竄火苗 警消灌救控制火勢幸未釀傷亡 21:512022/01/09 社會 疑電線老舊走火 八旬老夫妻喪命 04:102022/01/18 社會新聞 北市百貨餐廳突擊安檢 違者罰12萬 04:102022/01/11 地方新聞 台南15棟列管公寓大廈「這些」缺失完成改善 13:432022/01/13 區域情報-台南 新竹科技工廠失火飄惡臭 消防急出動灌救 22:392022/01/15 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。