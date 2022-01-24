疫情升溫建議不要走春？ 陳時中：生活還是要過

本土疫情多點爆發，許多民眾都擔心過年是否該返鄉，以及能否走春，指揮官陳時中昨(23日)表示，生活總是要過，整體社會情況沒有嚴重到這樣情形，但個人的基本防衛還是要做好。此話一出引發許多網友討論，有人就說「反正一切都是為了選票」、「疫情沒這麼嚴重？那幹嘛要大家趕快去打第三劑？」

媒體詢問「接下來就過年，部長之前說要回鄉過年沒問題 那現在有更多需要注意地方嗎？例如不要走春等等？」陳時中回應，其實生活總是要過的，跟家人團聚也是在生活裡面非常重要親情的一環，這裡面是說不需要說不要回家過年、不要跟親人見面，整體社會情況沒有嚴重到這樣情形，但是也沒有必要刻意往人群多的地方跑，或刻意不戴口罩等親密接觸，這些基本的個人防衛要做好。

陳時中表示，把疫苗打好也是一件很重要的事情，大家也知道有些人可能因為宗教信仰或個人健康想法不打，雖然不會強迫大家打疫苗，就尊重大家選擇自由；但他提醒強調打疫苗利大於弊，對家人與社會都有幫助。

關於陳時中的說法，引發不少網友在《LINE TODAY》相關新聞討論，截至今(24日)上午7時30分止，已有超過一百則留言，有人說「...這種話你說的出口」、「早早該封鎖境外卻一直放」、「有時候大事是小事延伸而來的」、「說這種話的標準是？取決於顏色的地區嚴重性嗎？」「哈哈，因為不是發生在台北市，所以都是小事小事」；但也有人認為「真的要減少往人多地方跑」、「個人防護做好最重要」。

另外，針對防疫警戒是否升三級？陳時中說，現在最擔憂遠雄群聚，移工假日多會外出，社區接觸可能擴大，春節期間是否要提升警戒，端看24、25日擴大篩檢結果。