烏俄將開戰？美下令撤離駐烏克蘭使館人員及眷屬 07:332022/01/24 中時新聞網 吳映璠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 有鑑於烏克蘭危機升溫，美國國務院23日深夜宣布，將減少美國駐基輔大使館的人員數量，將優先撤離非必要人員及眷屬。圖為俄羅斯軍隊進入克里米亞。（資料照／美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 有鑑於烏克蘭危機升溫，美國國務院23日深夜宣布，將減少美國駐基輔大使館的人員數量，將優先撤離非必要人員及眷屬。 綜合美國有線電視新聞網（CNN）報導、美國廣播公司新聞網（ABC News）報導，美國國務院下令駐烏克蘭外交官的眷屬撤離，另根據內部電報，同時也授權直接僱用的職員離開。 （持續更新） 準備入侵烏克蘭？俄爆將扶植傀儡政權 莫斯科回應了 幻象戰機例行訓練降落有狀況？空軍：啟動胎壓洩壓保護裝置、人機均安 #人員 #非必要 #烏俄將 #開戰 #使館人員 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 IU在舞台上迷路？ 水汪眼睛喊冤還原現場狀況 17:352022/01/23 娛樂 美國批准波羅的海國家向烏克蘭支援武器 18:142022/01/23 軍事 北約地中海大練兵 行動聲援烏克蘭 04:102022/01/23 產業財經 烏克蘭危機罩頂 歐俄關係降至冰點 09:112022/01/23 財經 「老爹」張漢文 明將率20名台商赴海基會 聲援林懷 23:142022/01/23 兩岸 專家示警 半導體派對將結束 04:102022/01/23 全球財經 花蓮志學國小防窗殺製窗花意外爆紅 擺攤義賣籌措田徑隊經費 15:072022/01/23 寶島 中市為守護產業 豐洲、潭子園區完成240人疫苗接種 13:182022/01/23 生活 時論廣場》不要浪費了烏克蘭危機（劉必榮） 19:312022/01/23 時論廣場 因應Omicron變異株 高雄農業局加強巡查果菜批發市場 15:492022/01/23 生活 東莞撒5億留工過年 蘇州給落戶優待 04:102022/01/23 全球財經 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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