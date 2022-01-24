有鑑於烏克蘭危機升溫，美國國務院23日深夜宣布，將減少美國駐基輔大使館的人員數量，將優先撤離非必要人員及眷屬。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）報導、美國廣播公司新聞網（ABC News）報導，美國國務院下令駐烏克蘭外交官的眷屬撤離，另根據內部電報，同時也授權直接僱用的職員離開。

（持續更新）