國內疫情持續擴大，疫情指揮中心昨日公布再新增52例本土，根據疾管署官網「本土病例地理分布圖」顯示，今年至23日為止，累計261人染疫，昨日台中市新增1人染疫，導致地圖燈號一夜由米白色轉為淺土黃色。

據疾管署網站資料，今年已累計261例本土，其中桃園市189人最多，其次依序為高雄市41例、新北市及台北市皆為11例、新竹市5例、新竹縣2例、基隆市及台中市各1例，總計261人確診。

目前宜蘭縣、苗栗縣、花蓮縣、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、台東市及屏東縣尚無本土個案，因此燈號仍舊維持米白色的安全燈號。

本土疫情燒不停，是否升三級？指揮官陳時中表示，桃園遠雄自由貿易港區的群聚，園區內的群聚是有層次、有順序的，應該可以獲得控制，不過目前最擔心的是放假期間，移工們是否有到外面移動，與社區的接觸會不會擴大，這也是桃園廣設篩檢站的原因，若這一圈有守住，那麼其他第三圈零星個案，也可以防守住，另一方面也要看這兩天的篩檢站，是不是有找到大量確診者，再來決定春節是不是要改變政策，會再觀察社區疫情變化，目前並沒有要做升三級警戒的打算。