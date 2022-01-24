國1南下316k兩輛大車追撞車禍，槽車噴對向車道，遭成南下北上通通回堵。（高公局國道即時影像）

國道1號南下316公里台南永康、仁德路段發生半聯結車、槽罐車及自小客車追撞事故。（讀者提供／洪榮志台南傳真）

今天清晨6時39分，國道1號南下316公里台南永康、仁德路段，發生半聯結車、槽罐車及自小客車追撞事故，儘管3輛車的駕駛都沒有受傷，但因槽罐車衝過中央分隔島，拖吊困難，造成雙向中內側車道被占用，加上又是上班時間，南北雙向都回堵，截至9時15分，事故尚未排除，北上車流回堵約11公里，車速約12公里；南下車流則回堵約6公里，車速約21公里。

警方指出，上午6時30分許，50歲陳姓男子駕駛的半聯結車，從國道8號台南系統入口匝道匯入國道1號主線車道時，疑因操作不當，擦撞47歲張姓男子駕駛行駛外側車道的槽罐車及1輛54歲林姓男子駕駛的自小客車，導致槽罐車衝越中央分隔島占用北向內側車道，還好該車載運的危險物品丙烯腈並未滲漏。

國道警方到場處理時，發現3輛車的駕駛人酒測值均為0，無人受傷。但因南向車道被占用內、中線，北向車道占用內線，加上又是上班尖峰時間，造成事故後方持續回堵。警方建議用路人，北向由永康交流道離開國道1號，改走平面道路至安定交流道再上國道1號；南向由安定交流道或是轉由國道8號離開國道1號。