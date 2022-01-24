上周五美國大型科技股再度遭到猛烈炮襲，在一片灰燼之中獨留英特爾逃過一劫。這個過去曾稱霸整個半導體產業的晶片之王提出了最新的復興大計，市場雖然有些雜音存在，但目前為止投資人似乎仍願意買單。

網飛（Netflix）今年首季用戶增長預測意外疲弱，上周五股價崩跌近22%，受此拖累，以科技股為主的那斯達克指數重挫2.72%，在陷入修正區後進一步下探，周線收跌7.55%，創下2020年3月來最大單周跌幅。聯準會即將升息抑制通膨的預期升高，債市遭到拋售，美國公債殖利率急升，聚焦於追求成長的科技股首當其衝，上周標普500指數累計下跌5.7%，創下2020年10月以來最大單周跌幅。

上周五費城半導體指數下跌1.72%，周線暴跌近12%，月線跌13.5%。反觀英特爾上周五逆勢收平，報52.04美元。不過，英特爾上周也難逃科技股災，周線跌6.57%。

上周四《時代》雜誌率先報導，英特爾證實將砸下200億美元在俄亥俄州的新奧爾巴尼市（New Albany）建造至少兩座尖端半導體晶圓廠，預計在2025年投產，其執行長基辛格（Pat Gelsinger）表示，英特爾將在當地打造一個「矽中心」（Silicon Heartland）。

隨後路透社援引消息人士報導，英特爾準備在俄亥俄州打造一個建有多達8座高階晶圓廠、佔地達2000英畝的超大型晶片製造中心，而200億美元投資案只是這個大規模計畫的首部曲。但有分析指出，英特爾的新廠可能需要數年才能建成，無助於緩解現在供應緊缺的問題，另有分析指出，英特爾在2025年以前，恐怕還是只能仰賴對台積電的委外代工產能才能提升出貨量。

在英特爾去年宣布投資200億美元在亞利桑那州建造兩座晶圓廠之後，基辛格曾表示他將宣布另一個設在美國的製造園區，預計將容納8座晶圓廠，也曾向《華盛頓郵報》表示，可能在十年內投資1000億美元打造這個製造中心。為了強化英特爾的競爭力，以及應對全球晶片短缺問題，基辛格上任後即非常積極推動擴張業務版圖的計畫，尤其聚焦於歐洲和美國。

英特爾正式宣布這項投資計畫後，拜登隨即盛讚這是一項歷史性的投資案，同時也藉機向眾議院喊話，盼能盡快通過這位民主黨總統力推的520億美元半導體產業發展資金。這項旨在擴大美國半導體製造能力的撥款計畫包裹在《美國創新與競爭法案》（US Innovation and Competition Act）中，該法案在去年6月獲得參議院通過，但現在仍卡在眾議院。

眾議院議長佩洛希上周五表示，眾議院很快將提出一項法案，以提高美國應對中國的競爭力，並擴大聯邦政府發展半導體業的支出。

英特爾曾是半導體產業無庸置疑的王者，但由於製程升級進展不順加上自有產能不足，導致其市占版圖不斷遭到競爭對手輝達和超微蠶食鯨吞，以往呼風換雨的王者榮耀隨之殞落。即使這場大流行病導致晶片陷入嚴重短缺，晶片業迎來罕見榮景，股價也水漲船高，但英特爾股價在2020年卻下跌逾15%，2021年則幾乎陷入停滯。

超微在執行長蘇姿丰領軍下與台積電結盟，將高階製程晶片交由台積電代工生產的策略贏得重大勝利，過去5年的發展突飛猛進，這也反映在超微亮眼的股價表現上，自2017年1月以來，超微股價飆漲逾1200%，同一期間，英特爾股價僅上漲45%。

輝達的人工智慧晶片大發利市，過去這5年股價表現亦遠遠超車英特爾，其股票市值在2020年超越英特爾，現在的身價幾乎是英特爾市值的3倍。

不過，近來英特爾似乎出現了春燕到來的跡象，今年以來英特爾股價上漲3%，而其主要對手輝達和超微今年來則已下跌逾10%，代表整體晶片產業的iShares Semiconductor ETF今年以來下跌8%。

去年從軟體公司VMware回鍋執掌英特爾的基辛格亦顯得信心滿滿，他上周在職場社群平台LinkedIn發布影片，宣稱英特爾近來取得長足的進展，新推出的PC處理器Alder Lake已將英特爾推回在晶片世界取得領先的制勝點。他在影片中表示：「突然間，轟一聲！我們重回了這場賽局，超微在我們的後照鏡，且永遠不會出現在我們的擋風玻璃前，我們就是會取得領先」。