國民黨台北市議員羅智強昨(23日)晚間在臉書曬出一張和議會同事們的「跳躍照」，拍攝時間為兩年前，並寫下「這三位一天到晚被網軍霸凌」，卻仍然勇往直前承擔制衡責任，引發網友們熱烈討論，已有1.4萬人按讚。至於同框照片的人物分別是市議員徐巧芯、游淑慧以及侯漢廷。

羅智強指出，忽然翻出這張二年前的照片，想到高適的詩「莫愁前路無知己，天下誰人不識君」，很高興和大家在議會共事的這些年，謝謝徐巧芯、游淑慧、侯漢廷；他更說，這三位一天到晚被網軍霸凌，卻仍然勇往直前承擔制衡責任的好夥伴。而徐巧芯也在在該篇貼文底下留言表示，「有你們真好！」

游淑慧則在臉書發文說，明明也才過2年多，怎麼感覺這像「青春回憶照」，2018年一起負重前行，直到今天，現實仍不容許我們歲月靜好，只能繼續堅定前行，努力改變應該改變的事，願友誼長存、鬥志不滅、患難生忍耐、忍耐生老練、老練生盼望、盼望不至於羞恥。

不少網友亦在羅智強臉書貼文留言表示，「芯慧強漢 四位很強喔」、「因為是戰將才會被霸凌，心會強悍不是沒有原因的」、「被霸凌的『四小強』！加油」、「好棒的畫面」、「越年輕跳越高的概念嗎？！」