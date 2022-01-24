快過年了，卻遇到本土疫情蔓延，全台衛生單位做疫調、追足跡、匡接觸。爆發移工群聚的桃園，以及港區感染的高雄，兩位市長鄭文燦、陳其邁不約而同宣布，即日起「有上呼吸道感染症狀」的民眾，若就醫將強制採檢；台北市長柯文哲也呼籲，有類似症狀先做快篩，不要去醫院或診所。

桃園亞旭電腦工廠爆發大群聚，以菲籍移工為主的傳播鏈，讓鄭文燦「頭殼抱著燒」。根據疾管署統計，這波本土疫情，桃園已有近190名個案，且持續累加。鄭文燦宣布，為確保社區安全，全市醫療院所只要遇到有上呼吸道感染症狀的患者，一律採檢。

桃園移工爆發群聚，鄭文燦要求醫療院所，全面針對上呼吸道症狀患者採檢。（資料照）

高雄港群聚案也進入第二波傳染，目前逾40人確診，高市府採擴大篩檢，先匡列出可能的第三波個案，在港區、旗津一帶廣設篩檢站，盼有效阻斷傳播鏈。陳其邁下令，即日起民眾若有上呼吸道症狀，前往診所或醫院就醫，請醫護配合給予快篩，還有醫院高風險單位，每周至少篩檢一次。

柯文哲建議民眾，要是有症狀自己先去買快篩劑，只要測出陽性，再打1922求助，不要直接跑去醫療院所採檢，否則不僅傳染給他人，恐怕到最後連醫生都被隔離。