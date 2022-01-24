大陸滑雪女將谷愛凌。（達志影像）

今年預定出征北京冬奧的大陸滑雪女將谷愛凌，她還沒在冬奧亮相，代言就已接到手軟。根據陸媒《新浪體育》引述《每日人物》的估算，谷愛凌2019年從美國人轉為大陸國手，去年身價急速上漲，代言數超越亞洲第一飛人蘇炳添、桌球名將馬龍，收入估算超過1.5億人民幣（新台幣6.6億）。

谷愛凌出生於2003年美國舊金山，去年9月滿18歲，母親谷燕，父親是美國人。谷燕酷愛運動，搬到灣區之後讓谷愛凌上滑雪課，原本只是培養興趣卻無意中造就一位滑雪高手。谷愛凌轉籍時還未滿16歲，一度引起爭議（美國不允許未滿16歲國民放棄國籍）。幾經波折，谷愛凌最後如願加入大陸滑雪隊，取得北京冬奧門票，她自稱「我是美國人，也是中國人。」

因為擁有混血兒的外型，谷愛凌穿上旗袍和洋裝都相當亮眼，合作廠商遍及飲品、衛浴、護膚、服飾等各類品牌。硬實力方面，谷愛凌去年拿下世界自由式滑雪錦標賽雙金（障礙斜坡、U型半管），冬季極限運動會也是雙金（障礙斜坡、超級半管）。奪冠獎金不多，大約只有幾萬美元，遠不如代言收入，但這是她晉身體育明星的實力證明。

姚明是當年北京申辦冬奧的形象大使，他其實是南方人（江蘇）並不熟悉冬季運動。姚明這次對《新華社》說，他特別關注的滑雪選手包括武大靖（平昌冬奧男子金牌）、谷愛凌。他說：「參加奧運會是一個很精采的人生經歷，得到獎牌的話就是額外的獎勵了。」