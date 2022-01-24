小編今天(24日)精選5件不可不知的國內外財經大事。因美股高科股重挫，外資21日順勢調節台股400億元，減碼友達、群創、聯電等個股，不過投信及八大公股行庫則逆勢買超台股，其中21日八大公股行庫進場擁抱台股105.58億元，政府護盤力道迅速及強勁，台新投顧副總黃文清認為，投資人可以觀察投信、八大公股行庫等多方勢力的內資及外資仍持續布局的個股。

【1】15檔法人低接股 迎金虎年

台股與美股同步驚濤駭浪，21日美股更無止跌跡象。台股進入牛年封關倒數計時，國泰投信董事長張錫表示，投資人可以找好標的，抱股過年。

【2】鋼市福虎生風 Q2迎燕群

伴隨國際煤鐵礦原料行情回漲處在高檔，且歐洲鋼價也反彈回升50歐元，加上各國都在積極推動基礎建設及亞洲鋼廠都在減產，鋼材供需吃緊，受此激勵，中鋼董事長翁朝棟認為，鋼市「第一季先蹲，第二季後跳」，預期鋼價3月可結束盤整，第二季起迎接旺季來臨，屆時春燕不是只有一、二隻來，而是成群結隊，鋼市前景可望「福虎生風」。

【3】索尼CIS元件 擴大下單台積電

晶圓代工龍頭台積電與CMOS影像感測器（CIS）大廠日本索尼（Sony）擴大合作，雙方除了將在日本熊本合資設立28奈米12吋晶圓廠，索尼為了因應蘋果2022年新款iPhone 14 Pro智慧型手機升級4800萬畫素相機系統，將擴大採用台積電成熟特殊製程量產CIS元件，其中畫素層（pixel layer）晶片將首度交由台積電生產。

【4】載板供不應求 上游材料廠沾光

IC載板供不應求以及PCB其他高階製程也需求暢旺，帶動PCB周邊設備、上游材料、耗材等業者營運沾光，專業絕緣材料大廠鉅橡（8074）2021年營收達13.87億元、年增12.52％，創下歷史次高。

【5】甩通縮緊箍咒 日本掀漲價潮 疫情帶動的全球通膨風潮，連通縮纏身數十年的日本都抵擋不了。日本專賣高級望遠鏡、小提琴弓及特殊紙張的專門業者，擺脫通縮心魔逆勢漲價，他們有信心即便調漲價格也不會嚇跑消費者。