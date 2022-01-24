春節的傳統就是要返鄉與家人團聚，尤其許多台灣人在國外工作，每年就等著過年休長假回台灣。去年11月11日，中央流行疫情指揮中心就公布「春節前入境防疫方案」，結果一直到2個月後才緊急執行落地採檢，讓無黨籍立委高金素梅在臉書批評防疫成果「落漆連連」。

過年返鄉是華人傳統，每年都會有大批在國外的人民回台，離鄉背井的民眾也會回到家鄉過年，而因為疫情的關係，過年前幾個月指揮中心就會針對春節期間規劃特別的防疫措施，避免病毒外洩造成嚴重社區感染。

高金素梅今（24）日在臉書表示，指揮中心在去年11月11日公布「春節前入境防疫方案」，規畫入境擴大隔離方案，並提供「14+7」、「10+4+7」及「7+7+7」等選項供民眾選擇，但直到兩個月後的今年1月11日，入境突破感染頻傳，指揮中心才發現忘了做「PCR落地採檢」，緊急調集儀器赴機場成立「前進實驗室」，執行落地採檢。

高金素梅批評，8400億防疫紓困特別預算，號稱超前部署防疫指揮中心，結果卻是「落漆連連」，說「原來，我們一直是『想像式防疫』」。