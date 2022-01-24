受到升息迫在眉睫、通膨數據攀高等利空因素影響，美股今年以來出現明顯震盪，那斯達克指數累積跌幅已達12%，標普500指數下跌超過7%，道瓊也出現逾5%的跌幅，創下50年來最差開局，而本周聯準會將召開利率政策會議，被認為是左右未來市場走勢的關鍵。

綜合外媒報導，聯準會將在25及26日召開聯邦公開市場委員會（FOMC）會議，專家普遍認為，目前利率水準將維持不變，但主席鮑爾（Jerome Powell）將為3月升息或縮減購債規模做出更多陳述，市場得以更加了解聯準會的態度與想法，進而影響到全球市場走勢。

此外，專家預期，聯準會可能會在本周的會議上多次提及升息的必要性，光是這點就足以讓全球市場提早反應。然而先前就有專家預測，聯準會今年可能升息3次，最早的升息時間點落在3月，6月或7月啟動第二次升息，並於年底11或12月完成第三次升息。

報導指出，聯準會衡量是否升息的關鍵在於就業市場是否實現充分就業，而從12月的會議紀要也顯示，部分聯準會官員認為，美國接近或已經實現充分就業，情況已經與疫情期間需要寬鬆貨幣政策不同，這代表，提前升息的行動受到數據的支持。