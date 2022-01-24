農曆春節到來，台中市明德中學以「三好校園」為實踐的目標，經常鼓勵學生多參與公益活動關懷弱勢族群。華山基金會指出，該校愛心社團「德心青年社」，每學期固定訪視弱勢長輩；訓育組老師黃麗娜常帶領學生上街頭募集發票，為華山基金會服務經費盡心盡力。

華山基金會說，明德中學國、高中部主任蔡慧玉得知基金會受疫情衝擊，將華山愛心訊息轉達全校師生與家長，獲得校長林衍陞全力支持，鼓勵學生「做好事、說好話、存好心」的良善行為，全校共募得51萬8900元，幫助華山基金會服務的三失孤老過好年。

為保護長輩，原本老師及學生們將親自把年菜送到長輩手中的計畫，因受到疫情持續升溫瞬息萬變而暫停。校長林衍陞表示，「雖有些遺憾不能親自送上祝福，相信長輩可以感受得到孩子的心意；懂得付出的孩子，他們的心中是充滿愛的」。

華山基金會指出，秉持「結合本鄉本土愛心、關懷本鄉本土老人」的理念，已在台、澎、金、馬設立近400個愛心天使站，服務約3萬位長輩，大台中區服務約2400名長輩，免費提供在地人瑞及三失老人；關懷訪視、陪醫、護甲、年節關懷等。

華山基金會強調，「2022常年服務經費暨第19屆愛老人愛團圓」的公益行動，邀請各界響應「愛老＋1」1950元／位(1250元送愛到家＋700元愛心年菜)，或認助孤老一年常年服務經費1萬5000／年，在疫情期間劃撥或匯款不便之下，可搜尋「華山基金會線上捐款」，透過網路立即送愛。