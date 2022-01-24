塞爾提克前鋒塔圖徹底打破最近三分低潮，24日僅打33分鐘，投28中18，含三分球投14中9，攻下全場最高51分，外加10籃板、7助攻，帶領塞爾提克以116比87痛宰地主巫師，打完前3節就收工休息的他，更獲客場球迷起立歡呼。

「當我看到第一顆三分球投進，感覺就像如釋重負，我的比賽打開了，」先前連續20次三分球出手沒進的塔圖表示，「當你進入那種模式，那是很特別的一種感覺，你只想繼續前進，感謝史馬特給我建議，他告訴我全隊需要我做自己就好。」

光在上半場，塔圖就轟進31分，更在上半場快結束前，帶領塞爾提克打出14比0猛攻拉開差距，甚至打到第3節還剩4分30秒，他的得分來到50分，接著在第3節還有3分55秒，他罰進1個技術犯規罰球，就已經宣告提前退場休息。

巫師好不容易迎來總教練昂塞爾德從觸發聯盟健康與安全協議歸隊，就遭遇如此主場慘敗，攻下全隊最高19分的畢爾說：「這是我們這個賽季輸得最難看的一場比賽，這真的讓人相當難堪。」阿維迪亞13分，傷癒復出的庫茲馬也替巫師拿下12分。