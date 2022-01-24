(09:30更新)台股內憂外患夾擊，今(24)日開低走低，電子、傳產、金融類股持續下殺，指數開盤不到半小時即摜破17700點關卡，一度來到17682.33，狂跌逾210點。

本土疫情持續擴散，美股上周五持續下挫，台股今(24)日開盤下跌55點，以17843.33點開出，台積電開盤小跌2元，以639元開出，聯發科開盤下跌10元，貨櫃三雄早盤也跌逾2%，指數跌破17800點，來到17762.46點，跌逾130點。

Netflix財報令人失望，股價狂跌21.79%，拖累那斯達克指數下跌3385.1點，跌幅2.72%，收在13768.92點，美股全面收黑，道瓊工業指數下跌450.02點，跌幅1.3%，以34265.37點作收；標普500指數下跌84.79點，跌幅1.89%，收在4397.94點；費城半導體指數下跌60.0點，跌幅1.72%，收在3434.8點。

台股ADR部分，台積電ADR下跌2.96%，聯電ADR下跌2.25%，日月光ADR下挫4.14%。

台股21日重挫318.98點，失守萬八，收在17899.3點，創近1個月來新低，成交值3041億元，三大法人合計賣超458.74億元，其中，外資及陸資賣超400.35億元，是去(2021)年8月19日以來單日最大賣超，自營商賣超89.69億元，投信則買超31.3億元；累計台股周線下跌504.03點，跌幅2.74%，以航運類股指數下跌9.24%跌幅最大。

摩爾投顧分析師陳昆仁表示，農曆年封關倒數僅剩3個交易日，內憂本土疫情持續干擾，外患則是美股震盪，封關日逢美國聯準會(Fed)利率決策會議期間，短線資金加速退場，波段維持看好景氣復甦帶來的投資價值行情，趨勢成長股維持基本持股，因應盤勢波動，建議保留資金加碼彈性。