女星李蒨蓉2004年嫁給身家超過20億元、經營運動鞋貿易的集團CEO李德立，李蒨蓉陸續生下一對兒子，過著貴婦生活，不過李蒨蓉2015年爆發阿帕契事件，讓她演藝事業幾乎停擺，如今李蒨蓉又再爆爭議，李蒨蓉被指控，她和廠商盜用圖片，甚至原本談好的15萬版權費也沒付，李蒨蓉的經紀人還遭指控已讀不回，對此，李蒨蓉方也做出回應。

李蒨蓉上個月才開心和廠商推出聯名指甲油，不過李蒨蓉今（23日）卻被指控，李蒨蓉與品牌商盜用多張照片，根據《鏡週刊》報導，為品牌拍攝商品照的攝影師指控，李蒨蓉的臉書在去年曬出多張未經他授權的照片，他立即詢問品牌商，並要求品牌商支付照片的版權費，品牌商表示願意負擔費用，但品牌商事後不僅沒付費，還完全不接電話。

攝影師說，當初品牌負責人只選用2張照片，並付了5萬元的費用，但他後來卻發現另外9張照片被盜用，攝影師就不解，為何沒付版權費的照片，會被李蒨蓉PO到臉書，攝影師事後連絡品牌負責人，對方先把盜用照片撤下，並談好一張照片原價2萬5千元，打折後全部收15萬元，品牌方原本同意付費，但後續追討帳款時，對方不接電話，攝影師也連絡李蒨蓉的經紀人，對方已讀不回。

針對照片版權糾紛，李蒨蓉的經紀人怡君表示，她們只是受邀與品牌商合作，「對於這些（侵權爭議）不清楚，不作任何回應。」